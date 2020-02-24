王弼：華爾街夢醒 下調壓力增

非常奇怪的一點，是各方面對的中國官方數字歷來有保留，就連李克強總理都說過要理解中國經濟狀况，不可只看官方的GDP，更要留意如發電量作輔助，總之，金融界的常識是，分析中國官方數據，是一種藝術行為，照單全收很可能會吃虧。

然而，今次武漢肺炎，有一班金融界人士竟然把官方數據奉為聖經真理，不斷引述來證明自己的樂觀看法，誇張一點，甚至可以用宗教行為來形容。當有人向這些人表示，這些官方數據可信嗎，是否該抱一些懷疑態度，這批人會視之為異端邪說，猛烈攻擊提出質疑的人。王弼認為這種心理狀態非常詭異，作為金融從業員，不就是對政府或企業的官方數據提出質疑嗎？如果樣樣照單全收，那倒不如找一部AI機械人操盤就可以了？難怪許多金融界人士，天天擔心被機械人取代！

在溫哥華暫避疫情的日子，我比較得閒，所以可以花多一些時間分析那些人的心理狀態。我估計，華爾街的人面對多年的牛市，實在不想派對終結，疫情是否真的構成人類的威脅，出於良好意願，沒有人想有大規模感染，正如這個世界沒有人想戰爭爆發一樣，但為何人類的戰爭總是避免不了？我們可以有良好意願，希望事情發展不要太壞，但是否擁抱良好意願，就對事情不作任何最壞打算，甚至去到一個程度，以鴕鳥政策處理危機？

例如，官方統計數字屢屢調整，就算不肯懷疑，照單全收，那麼各國政府不尋常的抗疫方法，特別在軍事上擁有最多情報的如美國、俄羅斯、朝鮮等國家，最先對中國公民封關，是否他們手上掌握一些秘密資訊，以致連跟北京稱兄道弟的盟友，都用激烈手段抗疫？就是北京和各地方政府，採取封城等和平狀態以來從未用過的手段，難道中央真的願意犧牲自己，寧願經濟停頓，只為世界衛生作出貢獻這樣簡單？

全球供應鏈遭受破壞 前景嚴峻

金融界雖然有延續派對，唱好疫情的誘因，但對部分一些較驚青的人而言，東南亞國家（包括日本、韓國等先進）確診數字開始飈升，確實令一些人不得不擔心全球確診數字是否被嚴重低估，特別是一些窮國如印尼和印度，表明沒有資源對病人進行測試，難道不測試就代表沒有人感染武漢肺炎嗎？

目前，單看數字已經沒意義，最緊要是中國工廠能真正復工。口說復工，只是讓一些金融從業員感覺良好一會兒罷了。目前全球供應鏈遭受破壞，人們又不敢出街消費，連香港法院都休院至3月2日，不要說做生意的朋友，連我的律師、醫生朋友們收入也受影響，國內的嚴峻更可想而知。各類資產，只有金和債持續上升，我早前推介的美國長債ETF（TLT），有不錯的回報，加上我用Sell ATM 期權機械式操作，回報更佳。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]