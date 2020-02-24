張佩儀：2020市場多變 部署強積金貼士

2019年股票基金表現理想，尤其中國及大中華股票基金、美股基金回報最高逾35.74%。今年本地市况會繼續受社會運動及疫症影響，看淡旅遊業和零售業，故此宜留意強積金組合內在本港業務比率較高的旅遊業、奢侈品、零售業股票。

謹慎選擇股票基金 採取分散投資

內地股市和美股方面，中美達成第一階段協議，緊張的貿易局勢得以緩和，可是經濟受疫情影響，及估計中美仍會為細節條款拉鋸，而且今年美國舉行大選，未來政局仍是未知之數。然而投資者毋須放棄股票基金，只要謹慎選擇，採取分散投資，加上靈活的調配技巧，亦可獲得回報。

另外，債券基金和混合資產基金，受政治和貿易的不確定性影響，預計今年美國經濟將會放緩，聯儲局有很大機會繼續減息，對債市有利，但美國債券對環球經濟風險的敏感度較高，故此仍需小心。新興市場國家的利率普遍較高，展望會持續減息，不過債券發展尚未成熟，評級大致落在B級，故建議分散持有多種債券，以進一步降低風險。至於保證基金和貨幣市場基金，其中新興市場的貨幣債券基金和港元貨幣基金表現不俗，可發揮避險作用。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]