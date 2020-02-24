何國良：資金逐步走向復蘇行業

物管醫藥科技醫療突圍而出

坦白而言，從指數的角度計算，在反彈6%至7%後，若要指數持續走高，難度是相當高的，不可能單靠同一個消息支撐走勢。因此，在進入指數橫行區時，大家可能就要留心一下市場不同主題或板塊的跳動了。

受疫情的影響，市場在今次雖然亦無可避免地要走一轉高低位。但正如上周的介紹，估值因損失兩個月的現金流比較輕微，因此，大家好像很有默契般，一同去追捧受疫情影響較輕，甚至有利的行業去。結果一眾大家的心水至愛，就在這種無形的默契支持下，節節領先。結果，物管、龍頭內房、個人健康護理用品、醫藥、科技醫療，以至電子商貿，都在這一輪的波動市中突圍而出。有捕捉到這一輪行業升浪的投資者自然喜上眉梢，但若果錯過了，我們又如何在現有市况中入手呢？

最近，筆者觀察到，市場在進入另一階段時，大家的焦點開始從防守漸漸轉為進攻。如上所述，當市場因疫情發展而下調時，大家先採取防守的方法，去利用圍爐取暖的方法去抵抗市場的跌幅。但當市場反彈完成後，這類防守型股票的估值，已經較同期落後的股票有較大的溢價，這樣在沒有更多的因素驅動下，並不可以持續下去。

因此，筆者開始看到有投資者，慢慢將手頭上的資金，轉投於預期可以在未來一段時間，經營環境有機會改變的行業上。你會看到，在上星期的下半段，資金又重新投入航空、機場、餐飲、電影、證券和品牌消費品等行業上，而這個情况在大陸A股市場的動作，較港股更為顯著。投資團隊同仁立時提出觀點，由於疫情對A股市場的影響最大亦最先，所以反彈行情走出疫情陰影亦可以是最大最先。

姑勿論這看法是否站得住腳，但有一點叫全球投資者嘖嘖稱奇的是：A股指數在這疫情影響下，年初至今居然仍能錄得正回報，以科技公司為主的ChiNext指數更上升超過20%。這是意味A股投資者看得更遠，還是他們過於樂觀，仍有待時間來驗證。

不過，就算港股市場因為其理性特點，市場升幅未能完全跟上，但這種行業輪動，資金走向逐步復蘇的行業去，可能亦會在港股中上演。在市場游走的你，可要注意。

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[何國良 基金看世界]