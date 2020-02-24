周顯：民生孖寶 一隻救一隻

幾年前，有所謂的「民生孖寶」，另一隻是民生珠寶（1466），現已改名為錢唐控股，這隻我買得比較少，不過贏了五、六倍，補番隻民生國際的虧蝕，算是賺少少，執番身彩。更執彩的是，我剛好在它大跌之前幾個月，及時高位逃生，否則今天的日子，恐怕更加難過。

賺少少 執番身彩

這兩隻股票的前大股東，我見過一次，和某名會計師樓的大中華區主席，他開了一支九幾年的武當，不過無講股票。那時我已買入了孖寶，不過未有機會follow up。

至於民生國際的第一大散戶，我是認識的，還好熟，大家常常一齊研究股票，我正是聽了他的recommendation才買入。由於他的公司搬了去九龍，所以現在很少見到他。我懷疑，這次的大跌原因，是他打靶，不過由於他只有call機，沒有手機，所以費事問他。至於他放棄使用手機的原因，故事太長，不說了。

但這條友的身家超過十億元，實力非常雄厚，不過全是磚頭，一時流通性不夠，沒有現金，也不排除被沽出的可能。再說，家陣好多證券行無錢，未必是他無錢，即使有錢都有可能被Call孖展。

在上周五，另一名很熟悉他的朋友研究其走勢後，說這條友的專用證券行出來掃貨，他說，或許是被打靶後，用第二個倉掃番貨都未定呢？

[周顯 投資二三事]