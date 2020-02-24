盧楚仁：日圓失避險功能 未與金價齊升

如果說避險情緒降溫的話，那麼為何黃金可氣勢如虹呢？在避險情緒沒有降溫之下，日圓卻逆市下跌，主要有三個原因。第一是市場擔心在疫情惡化之下，萬眾矚目的東京奧運可能要取消或轉移陣地，令日本經濟造成巨大損失。事緣世界六大馬拉松之一的東京馬拉松亦已宣布取消，只容許少數精英運動員參與，儘管東京奧組委多番強調一定會如期舉行，但市場人士擔心是有因由的。

第二是疫情不斷在日本擴散，加上大家都看到日本在處理鑽石公主號及本土擴散的應對方法均令人失望，估計對日本經濟會有沉重打擊。因此金融市場亦判斷日本央行會有寬鬆貨幣政策來應對，導致日圓持續受壓。

第三是過去日本的大型天災，如1995年神戶大地震及2011年311大地震，日圓均大幅上升。但今次武漢肺炎沒有像大地震造成當地破壞，故不需要調動海外資金回流救災，因此亦沒有出現龐大的日圓買盤推高日圓匯價。

日圓弱勢會否持續，需要注意以下兩點。第一，若日本經濟出現衰退而最終拖累日股大跌的話，那麼日圓便有機會因為股市下跌引發拆倉出現，繼而全面反彈。第二是上周美元兌日圓已經出現嚴重超買 （即日圓超賣），故日圓短期再跌空間應該有限。如無意外，美元兌日圓在112.40及114.55均有阻力，相信短期內不容易突破而有所回升。

市場擔心東奧能否舉行

在亞洲地區當中，香港的疫情不算是最嚴重，但經濟所受到的傷害卻可能是最嚴重。因一方面香港遭受去年「反送中」運動中所帶來的負面影響猶在；二方面今次疫情令香港經濟進一步受打擊，可謂禍不單行，雪上加霜；三方面今次亞洲地區疫情惡化令亞洲區貨幣全線貶值，唯獨是港元跟著美元走強，而人民幣卻持續下跌，這個美元和港元強而人民幣弱的格局，對香港經濟和金融市場前景十分不利。

上星期有美國財政部高級官員向媒體放風，說中國雖然受疫情影響，但估計中方會在春季可履行中美貿易協議購買美國的農產品，意味美方無視中國疫情惡化所帶來的嚴重經濟衝擊，反而一再婉轉地叮囑提醒中國要履行協議。但我估計現在中國正處於水深火熱和資金緊張之際，購買美國大豆等農產品不是十萬火急非買不可，反而資金用作抗疫、協助企業周轉和提振經濟更為重要。上周再有內地大型企業出現債務危機，例如青海省投資集團和北大方正集團均出現告急。故此我相信中央有機會和美國攤牌，表示暫時未能履行中美貿易協議，更加不會和特朗普談判第二階段貿易協議。但另一方面，以特朗普的性格和要競選連任判斷，他很大機會強硬要求中方履行協議，繼而令雙方關係惡化，拖累人民幣匯價進一步貶值，引發悲觀情緒進一步籠罩香港的金融市場。

上述因素刺激下，金價氣勢如虹並上破多個阻力位。日圓暫失去避險功能，令更多資金追捧黃金，有部分追捧美元和美債。上星期五現貨金價曾經高見1649.26美元的7年高位，到了之前預期的第一個目標價。若純以阻力位看，上位要到1795美元才見到明顯的阻力位。但短期來說，不排除金價調整後才往上衝。再升的話，短線上方阻力為1674.74美元和1694.30美元。相關疫情及政經形勢十分有利金價後市發展，我樂觀預期及上調黃金目標價，不排除下半年邁向1795美元阻力位。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]