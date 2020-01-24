摩根大通亞洲：輪場資金追貨 中興Call 20885

【明報專訊】5G概念股近日跑羸大市，中興（0763）上周升11%，連升3周，2月以來累積升幅達26%。輪場仍見有資金追入中興好倉，截至上周四，中興認購證5日累計錄1200萬淨流入。據彭博分析指，在新型肺炎疫情下，內地企業對辦公室遙控軟件、雲端服務及網絡伺服器等需求大幅增加，中興等內地通訊設備商訂單增長或會加快。
騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）早前便宣布，單是2月份首兩周，已各新增1萬部伺服器，以應付雲端服務及網上會議等流量需求。阿里指，旗下智能移動辦公室平台釘釘網2月3日當天有超過1000萬家企業組織使用平台。
如看好通訊設備商，可留意中興購20885，行使價35.35元，實際槓桿約4.2倍，最後交易日2020年7月27日；或中通購21085，行使價7.47元，實際槓桿約3倍，最後交易日2020年8月25日。
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