摩根大通亞洲：輪場資金追貨 中興Call 20885

騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）早前便宣布，單是2月份首兩周，已各新增1萬部伺服器，以應付雲端服務及網上會議等流量需求。阿里指，旗下智能移動辦公室平台釘釘網2月3日當天有超過1000萬家企業組織使用平台。

如看好通訊設備商，可留意中興購20885，行使價35.35元，實際槓桿約4.2倍，最後交易日2020年7月27日；或中通購21085，行使價7.47元，實際槓桿約3倍，最後交易日2020年8月25日。

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