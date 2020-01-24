經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：資金博反彈 騰訊購20173

【明報專訊】重磅股騰訊（0700）被視為受內地疫情影響較輕微的股份，市場更憧憬騰訊手遊用戶或會在抗疫時期有所增加。騰訊跟隨大市捱沽，但低位仍守400元關口，短線繼續參考該水平為支持。騰訊捱沽吸引資金博反彈，看好可留意騰訊認購證20173，行使價441元，2020年8月到期，實際槓桿約8.8倍；看淡可考慮騰訊認沽證20184，行使價375.55元，2020年6月到期，實際槓桿約8.4倍。

阿里巴巴（9988）上周五偏軟，曾回落至212元。阿里自公布業績後，已在210至220元之間橫行一段時間，低位仍守210元水平。觀望反彈，可考慮阿里認購證20209，行使價250.2元，2020年6月到期，實際槓桿約10.2倍；看淡可留意阿里認沽證18098，行使價193.38元，2020年7月到期，實際槓桿約7.6倍。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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