經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：股市位高勢危 金價短線強勢

【明報專訊】恒指上周五跌300點，收報27,308點，成交金額1002億元。全球股市高位沽壓增加，金價則強勢向上。市場焦點落在日本和韓國的疫情發展，以及中國復工的進度上。日韓新增確診感染人數開始呈拋物線式上升，韓國上周五單日就新增100宗，累計確診個案一下子突破200宗。暫時影響仍局限在兩國股市匯市之上，每百日圓兌港元匯價上周一度失守7算，韓國股市上周則下跌3.6％。恒指上周跌1.82％，騰訊（0700）上周更下試400元關口，炒作疫情完結、業務逐漸正常化的股份也受壓。短期強勢的倒是金價。

根據中國交通運輸部統計，今年春節前15天全國發送旅客總量達11.4億人次，按年增長約2%。但受疫情影響，截至2月16日，節後旅客數量僅3億人次左右，同比回落了82.2%；和節前相比，也只有節前的20％至30％。此外，一來鐵路班次載客率只能有50％，運力大減影響客流量，二來民眾返鄉後也隨時面對封村、封路，無法返回工作崗位，又或者害怕染上武漢肺炎而延遲回到城市，即使中央已動員公安、武警等進駐企業勒令復工，效果也不是太好。無論從百度遷徙指數、電廠日耗煤量、還是各大城市的地鐵客流量、交通擁堵指數等，都可見復工率僅50％至60％，相信最快要到3月中才能回復正常。

服務業重創失業率升 內需必轉弱

股市大跌後又V形反彈，當然已消化了疫情影響，就好像什麼也沒發生過似的。但這只是投資者的心理變化，現實世界遠沒有如此理想。製造業生產受阻，就面對收入、無法交貨的賠償問題，船期、海外零售商等整條產業供應鏈都會受到影響。就連越南上周五也表示因中國延遲復工，國內工廠快將出現原料、零部件、存貨短缺而無法生產。

中國服務業打擊更大，2018年底，服務業就業人員達到3.6億萬人，比重達到46.3%。就算中央能穩住失業問題，但首季以至上半年收入定必大減，內需一定會轉弱。上周澳門賭場重開，人客也非常稀疏，安踏（2020）嘗試衝高後回落，也是市場對後市轉趨審慎的一個現象。此外，美國是至今最不受武漢肺炎影響的國家，但30年期國債息率剛創出新低，也反映中國經濟放緩將波及全球的憂慮。

現在表現最好的是貴金屬價格。一方面，美國通脹雖然不高，但也在2%水平穩定下來，而在武漢肺炎影響、增長前景轉差，債息不斷被拉低，形成實質利率跌至負數水平。貴金屬本身不會產生現金流，其天然敵人就是高實質利率，而一旦跌至負利率，金價多會有強勁表現。

對上一次便是2011年，當時歐債危機引發市場恐慌情緒，資金湧入美國債市，拉低債息並引發實質利率大跌，而金價亦於這時突破1800美元，創出歷史新高。

歷史不會簡單重複，但卻驚人地相似。當年的歐債危機變成今天的武漢肺炎，而疫症本身又減少供應帶來通脹壓力，再加上美股有點位高勢危又吸引對冲風險的買盤，金價短期內仍有上升動力。

[張兆聰 還看今朝]

相關字詞﹕武漢肺炎 港股 金價

上 / 下一篇新聞

武肺滿月 美孚估價跌最多逾半成 黃埔11期單位估值蒸發近3%
武肺滿月 美孚估價跌最多逾半成 黃埔11期單位估值蒸發近3%
受惠調高九成按保上限 居屋估價跌幅小於私宅
受惠調高九成按保上限 居屋估價跌幅小於私宅
柏匯1房660萬沽 業主料損手184萬
柏匯1房660萬沽 業主料損手184萬
傲瀧特色戶1.45億沽 西貢分層新高
傲瀧特色戶1.45億沽 西貢分層新高
美聯主席黃建業 下月起減薪四成
美聯主席黃建業 下月起減薪四成
上半月工商物業 錄107宗成交
上半月工商物業 錄107宗成交
金發局主席李律仁：本港具法制人才優勢 金融中心毋懼疫情社運挑戰
金發局主席李律仁：本港具法制人才優勢 金融中心毋懼疫情社運挑戰
多哈經驗體會香港法治地位 非食老本能與時並進
多哈經驗體會香港法治地位 非食老本能與時並進
金發局成立7年 有三大工作目標
金發局成立7年 有三大工作目標
會計界態度軟化 冀港交所釐清疑點 Webb：季報同屬臨時數字 沒有不發布理由
會計界態度軟化 冀港交所釐清疑點 Webb：季報同屬臨時數字 沒有不發布理由
上交所推「在線敲鑼」 武漢企業成首例
上交所推「在線敲鑼」 武漢企業成首例
會計師公會年內諮詢一人一票選會長
會計師公會年內諮詢一人一票選會長
外賣App生意逆市升 「做到無停手」
外賣App生意逆市升 「做到無停手」
無懼疫情 兩大平台齊擴充增人手
無懼疫情 兩大平台齊擴充增人手
國泰再有4航點停飛
國泰再有4航點停飛
海航賣21飛機套56億
海航賣21飛機套56億
青海省投3境外債宣布違約下巿 債權人斥避責 分析：債務處置機制不健全
青海省投3境外債宣布違約下巿 債權人斥避責 分析：債務處置機制不健全
地方債台高築 無力救國企
地方債台高築 無力救國企
遭追620萬元債 長興國際強調資金足
遭追620萬元債 長興國際強調資金足
股東會反對票增 安聯歸咎透明度不足
股東會反對票增 安聯歸咎透明度不足
陽光房地產商場 續租或先低後高
陽光房地產商場 續租或先低後高
平保料新業務價值可重返雙位數增長
平保料新業務價值可重返雙位數增長
港研三輪電動車 以「超跑」為藍本
港研三輪電動車 以「超跑」為藍本
港三輪電動車進軍國際 印度合資廠將年產6000部
港三輪電動車進軍國際 印度合資廠將年產6000部
張兆聰：科技股減磅 增持黃金債券
張兆聰：科技股減磅 增持黃金債券
鄺翠玲：顧家男可增月供金額
鄺翠玲：顧家男可增月供金額
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：物流恢復 吼阿里牛60614
金子：物流恢復 吼阿里牛60614
蔡金強：疫情下各國眾生相
蔡金強：疫情下各國眾生相
陳大為：減息真的救得了股市樓市？
陳大為：減息真的救得了股市樓市？
謝偉銓：切勿忽略疫情下的中產
謝偉銓：切勿忽略疫情下的中產
沈永年：經SARS一役 樓市難再現恐慌
沈永年：經SARS一役 樓市難再現恐慌
黃德几：分銷服務需求上升 潤燃上望阻力46元
黃德几：分銷服務需求上升 潤燃上望阻力46元
李聲揚：債息比疫情數據更有意義
李聲揚：債息比疫情數據更有意義
收息買本地電訊勝大笨象 專家：匯控派息無長進 香港電訊具防守力
收息買本地電訊勝大笨象 專家：匯控派息無長進 香港電訊具防守力
陸振球：長建勝在業務夠分散
陸振球：長建勝在業務夠分散
陸振球：港交所跑輸倫交所的啟示
陸振球：港交所跑輸倫交所的啟示
林少陽：流動性不足 監管須正視
林少陽：流動性不足 監管須正視
技術取勝：康師傅處上升通道
技術取勝：康師傅處上升通道
謝紹榮：直接買債 不如投資債券基金
謝紹榮：直接買債 不如投資債券基金
潘迪藍：債券價格愈升愈高的風險
潘迪藍：債券價格愈升愈高的風險
蘇沛豐：領展物業組合防守強 股息率吸引
蘇沛豐：領展物業組合防守強 股息率吸引
李順威：聯儲局減回購不會令股市見頂
李順威：聯儲局減回購不會令股市見頂
劉思明：趁港股調整 分段買科網股
劉思明：趁港股調整 分段買科網股
何啟聰：資金博反彈 騰訊購20173
何啟聰：資金博反彈 騰訊購20173
瑞銀亞洲：保費增長高 新華購12479
瑞銀亞洲：保費增長高 新華購12479
摩根大通亞洲：輪場資金追貨 中興Call 20885
摩根大通亞洲：輪場資金追貨 中興Call 20885
周顯：民生孖寶 一隻救一隻
周顯：民生孖寶 一隻救一隻
何國良：資金逐步走向復蘇行業
何國良：資金逐步走向復蘇行業
張佩儀：2020市場多變 部署強積金貼士
張佩儀：2020市場多變 部署強積金貼士
王弼：華爾街夢醒 下調壓力增
王弼：華爾街夢醒 下調壓力增
曾淵滄：港股牛市未盡 調整受美拖累
曾淵滄：港股牛市未盡 調整受美拖累
湯文亮：借錢慎防債仔實力太強
湯文亮：借錢慎防債仔實力太強
陳永傑：重創過後 入市時機
陳永傑：重創過後 入市時機
廖偉強：防疫之餘 不忘生意
廖偉強：防疫之餘 不忘生意
布少明：淡市逢生 筍租盤續現
布少明：淡市逢生 筍租盤續現
李志成：減辣宜早不宜遲
李志成：減辣宜早不宜遲
盧楚仁：日圓失避險功能 未與金價齊升
盧楚仁：日圓失避險功能 未與金價齊升
15 Western Street主攻上車收租客
15 Western Street主攻上車收租客
金獅罕見蝕讓 呎價險守1.6萬
金獅罕見蝕讓 呎價險守1.6萬
人民幣被看淡 買入時機未到
人民幣被看淡 買入時機未到