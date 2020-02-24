經濟
蘇沛豐 焦點股

投資策略

蘇沛豐：領展物業組合防守強 股息率吸引

【明報專訊】香港經濟衰退，零售業首當其衝，連帶商場業主亦有減租壓力，要與租戶共渡時艱。因此2月初以來恒指雖最多反彈2000點，但香港收租股繼續於低位徘徊。不過，亞洲最大房託基金（REIT）領展（0823）防守力強，估值已重現吸引力，可吸納作長綫投資。

領展的防守力主要來自其物業組合，包括126個香港商場及停車場、5個內地物業、1個澳洲物業。香港之商場主要於住宅區，照顧民生所需，餐廳、超市、街市等租戶貢獻零售租金之63%，因此租金及出租率對經濟周期的敏感度低於酒店、辦公室、遊客區商場等物業。內地物業則全部位於一綫城市「北上廣深」，零售及辦公室出租率分別達99%及95.1%。

其次，領展香港商場之大部分租金收入來自固定的基本租金，佔98%，僅2%是按營業額分成，縱使香港零售額下滑，對業主領展之短期直接影響輕微。領展亦未有如港鐵（0066）等商場大業主般一刀切短期減租，而是成立「中小商戶同舟計劃」，因應個別租戶經營狀况提供針對式支援，預算8000萬元。

領展股價由去年中高位回落逾20%，歷史股息率由不足3厘回升至近3.7厘，雖是一衆香港上市REIT之中最低，但由於領展之規模、物業組合防守力、較高的增長等優勢，其股息率向來是最低而獲市場接受。過去10年，領展股息率平均較美國10年債息高1.45個基點，現時高2.23個基點，屬偏高水平，顯示領展現時估值較自身過往吸引。（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]

上 / 下一篇新聞

武肺滿月 美孚估價跌最多逾半成 黃埔11期單位估值蒸發近3%
武肺滿月 美孚估價跌最多逾半成 黃埔11期單位估值蒸發近3%
受惠調高九成按保上限 居屋估價跌幅小於私宅
受惠調高九成按保上限 居屋估價跌幅小於私宅
柏匯1房660萬沽 業主料損手184萬
柏匯1房660萬沽 業主料損手184萬
傲瀧特色戶1.45億沽 西貢分層新高
傲瀧特色戶1.45億沽 西貢分層新高
美聯主席黃建業 下月起減薪四成
美聯主席黃建業 下月起減薪四成
上半月工商物業 錄107宗成交
上半月工商物業 錄107宗成交
金發局主席李律仁：本港具法制人才優勢 金融中心毋懼疫情社運挑戰
金發局主席李律仁：本港具法制人才優勢 金融中心毋懼疫情社運挑戰
多哈經驗體會香港法治地位 非食老本能與時並進
多哈經驗體會香港法治地位 非食老本能與時並進
金發局成立7年 有三大工作目標
金發局成立7年 有三大工作目標
會計界態度軟化 冀港交所釐清疑點 Webb：季報同屬臨時數字 沒有不發布理由
會計界態度軟化 冀港交所釐清疑點 Webb：季報同屬臨時數字 沒有不發布理由
上交所推「在線敲鑼」 武漢企業成首例
上交所推「在線敲鑼」 武漢企業成首例
會計師公會年內諮詢一人一票選會長
會計師公會年內諮詢一人一票選會長
外賣App生意逆市升 「做到無停手」
外賣App生意逆市升 「做到無停手」
無懼疫情 兩大平台齊擴充增人手
無懼疫情 兩大平台齊擴充增人手
國泰再有4航點停飛
國泰再有4航點停飛
海航賣21飛機套56億
海航賣21飛機套56億
青海省投3境外債宣布違約下巿 債權人斥避責 分析：債務處置機制不健全
青海省投3境外債宣布違約下巿 債權人斥避責 分析：債務處置機制不健全
地方債台高築 無力救國企
地方債台高築 無力救國企
遭追620萬元債 長興國際強調資金足
遭追620萬元債 長興國際強調資金足
股東會反對票增 安聯歸咎透明度不足
股東會反對票增 安聯歸咎透明度不足
陽光房地產商場 續租或先低後高
陽光房地產商場 續租或先低後高
平保料新業務價值可重返雙位數增長
平保料新業務價值可重返雙位數增長
港研三輪電動車 以「超跑」為藍本
港研三輪電動車 以「超跑」為藍本
港三輪電動車進軍國際 印度合資廠將年產6000部
港三輪電動車進軍國際 印度合資廠將年產6000部
張兆聰：科技股減磅 增持黃金債券
張兆聰：科技股減磅 增持黃金債券
鄺翠玲：顧家男可增月供金額
鄺翠玲：顧家男可增月供金額
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：物流恢復 吼阿里牛60614
金子：物流恢復 吼阿里牛60614
張兆聰：股市位高勢危 金價短線強勢
張兆聰：股市位高勢危 金價短線強勢
蔡金強：疫情下各國眾生相
蔡金強：疫情下各國眾生相
陳大為：減息真的救得了股市樓市？
陳大為：減息真的救得了股市樓市？
謝偉銓：切勿忽略疫情下的中產
謝偉銓：切勿忽略疫情下的中產
沈永年：經SARS一役 樓市難再現恐慌
沈永年：經SARS一役 樓市難再現恐慌
黃德几：分銷服務需求上升 潤燃上望阻力46元
黃德几：分銷服務需求上升 潤燃上望阻力46元
李聲揚：債息比疫情數據更有意義
李聲揚：債息比疫情數據更有意義
收息買本地電訊勝大笨象 專家：匯控派息無長進 香港電訊具防守力
收息買本地電訊勝大笨象 專家：匯控派息無長進 香港電訊具防守力
陸振球：長建勝在業務夠分散
陸振球：長建勝在業務夠分散
陸振球：港交所跑輸倫交所的啟示
陸振球：港交所跑輸倫交所的啟示
林少陽：流動性不足 監管須正視
林少陽：流動性不足 監管須正視
技術取勝：康師傅處上升通道
技術取勝：康師傅處上升通道
謝紹榮：直接買債 不如投資債券基金
謝紹榮：直接買債 不如投資債券基金
潘迪藍：債券價格愈升愈高的風險
潘迪藍：債券價格愈升愈高的風險
李順威：聯儲局減回購不會令股市見頂
李順威：聯儲局減回購不會令股市見頂
劉思明：趁港股調整 分段買科網股
劉思明：趁港股調整 分段買科網股
何啟聰：資金博反彈 騰訊購20173
何啟聰：資金博反彈 騰訊購20173
瑞銀亞洲：保費增長高 新華購12479
瑞銀亞洲：保費增長高 新華購12479
摩根大通亞洲：輪場資金追貨 中興Call 20885
摩根大通亞洲：輪場資金追貨 中興Call 20885
周顯：民生孖寶 一隻救一隻
周顯：民生孖寶 一隻救一隻
何國良：資金逐步走向復蘇行業
何國良：資金逐步走向復蘇行業
張佩儀：2020市場多變 部署強積金貼士
張佩儀：2020市場多變 部署強積金貼士
王弼：華爾街夢醒 下調壓力增
王弼：華爾街夢醒 下調壓力增
曾淵滄：港股牛市未盡 調整受美拖累
曾淵滄：港股牛市未盡 調整受美拖累
湯文亮：借錢慎防債仔實力太強
湯文亮：借錢慎防債仔實力太強
陳永傑：重創過後 入市時機
陳永傑：重創過後 入市時機
廖偉強：防疫之餘 不忘生意
廖偉強：防疫之餘 不忘生意
布少明：淡市逢生 筍租盤續現
布少明：淡市逢生 筍租盤續現
李志成：減辣宜早不宜遲
李志成：減辣宜早不宜遲
盧楚仁：日圓失避險功能 未與金價齊升
盧楚仁：日圓失避險功能 未與金價齊升
15 Western Street主攻上車收租客
15 Western Street主攻上車收租客
金獅罕見蝕讓 呎價險守1.6萬
金獅罕見蝕讓 呎價險守1.6萬
人民幣被看淡 買入時機未到
人民幣被看淡 買入時機未到