蘇沛豐：領展物業組合防守強 股息率吸引

領展的防守力主要來自其物業組合，包括126個香港商場及停車場、5個內地物業、1個澳洲物業。香港之商場主要於住宅區，照顧民生所需，餐廳、超市、街市等租戶貢獻零售租金之63%，因此租金及出租率對經濟周期的敏感度低於酒店、辦公室、遊客區商場等物業。內地物業則全部位於一綫城市「北上廣深」，零售及辦公室出租率分別達99%及95.1%。

其次，領展香港商場之大部分租金收入來自固定的基本租金，佔98%，僅2%是按營業額分成，縱使香港零售額下滑，對業主領展之短期直接影響輕微。領展亦未有如港鐵（0066）等商場大業主般一刀切短期減租，而是成立「中小商戶同舟計劃」，因應個別租戶經營狀况提供針對式支援，預算8000萬元。

領展股價由去年中高位回落逾20%，歷史股息率由不足3厘回升至近3.7厘，雖是一衆香港上市REIT之中最低，但由於領展之規模、物業組合防守力、較高的增長等優勢，其股息率向來是最低而獲市場接受。過去10年，領展股息率平均較美國10年債息高1.45個基點，現時高2.23個基點，屬偏高水平，顯示領展現時估值較自身過往吸引。（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

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