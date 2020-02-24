謝紹榮：直接買債 不如投資債券基金

此時此刻，投資者不宜過分進取，因為經歷了去年種種政經事件，無論中國和香港的樓市、股市、債市已出現了結構質變，所以大家不宜以過往的數據或舊有的思維來判斷這些市場未來發展。

勿以舊思維判斷市場未來發展

今次青海省投資集團要求投資者以五折至六折不等折扣贖回債券事件，迴響極大，消息指多數債權人拒接受條件。當中不乏自稱愛國的事主在網上發文，懇請國家出手打救。筆者雖不想在事主傷口灑鹽，但投資者又怎可以輸打贏要，難道他們在賺錢時會分利潤給國家嗎？

事實上不少人在投資國內債劵時，當聽到是省政府或市政府的投資項目，便下意識認為省政府或市政府必定為相關公司所發行的債劵進行擔保，完全忽略了箇中股權關係，甚至連該等債劵有沒有抵押品或第三方擔保也不清楚。到了公司違約，試問投資者又可以怪誰？過去兩三年，內地接連有P2P借貸平台爆破，投資者理應從中汲取教訓，學識何謂「利大本無歸」。

由於債券價格波幅較股票價格低，令不少投資者誤以為債券市場沒有甚麼風險，有些甚至把債券視作高息定期存款看待，完全漠視了當中的信用風險和違約風險，更遑論孳息曲線風險和利率風險等較難理解的債券風險特性。也因如此，自2008年「雷曼迷債」事件後，筆者並不建議一般市民直接投資公司債券。

既然前車可鑑，民眾何不直截了當購買債券基金？一來基金由專業基金經理掌舵，投資者大可以逸待勞；二來基金內的公司債券種類繁多，違約風險得以有效分散，大大降低了投資者血本無歸的機會。

[謝紹榮 食腦本世界]