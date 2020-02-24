林少陽：流動性不足 監管須正視

純看圖表，美股指數的表現，仍然是極之強勢。A股情况亦類近，深證綜合指數已率先創出52周新高，與2月4日底部相比，短短半個月累計升幅達22%。反觀港股，幾經艱苦才稍微碰一碰28,000點水平，三扒兩撥已跌返27,300點。

以港股近十年來的行為模式，之前兩周升勢實在太過「凌厲」，不「暫時唞唞」才是意料之外。上周不幸言中，其實自己得益不是很大，畢竟持倉仍然是長倉主導，做多一點對冲，亦只是略微減低一點損失而已。

對冲及做淡 只求輸少當贏

對冲及做淡，對專業投資者來說，主要目的是風險管理（令長倉於跌市時減少損失），以求輸少當贏。在一般情况下，對冲很難做得很大，因為萬一睇錯的話，一個突如其來的急升，在極短時間之內被對手拋離好幾條街，之後就好難追得番。除非信念真的很強，否則投資者很難做到十上十落，在很短時間之內由全面做好，轉身變成全面做淡。

過去十年，確實是出現過好幾次這樣的機會。考慮到目前港股的整體市場氣氛，上周的調整，不似是其中一次機會，較大的可能性，仍然是港股只是處於上落市之中，揀股遠比擇時重要，而經歷過上周的調整後，大市於27,000點水平，做淡的勝算及賠率已經不太高。

展望本周，港股策略上應該是逢低收集。A股表面看來，升勢似乎來得太急，不排除有短線回吐，市况亦已炒到前途認真麻麻的券商股，亦令人開始要有所提防。不過，以「從下而上」揀股的角度出發，我們仍然認為A股即使在現水平，仍然有一些值得吸納並長線持有的股份。做投資，有時要像做生意一樣，唔好成日怕短線蝕底咗。市場的估值，有其自身邏輯，除非長線看法出錯，否則今日的蝕底價，說不定變成他朝的超筍價。

反觀港股，未來定位將愈來愈尷尬。不錯港股目前仍不乏個別優秀中資企業支撐大局，但自從滬深股通出現之後，投資者可投資的宇宙大了幾倍，在貨比貨之下，港股沒多大優勢。事實上，過去十年始上市的股份，質素愈來愈不濟，揀中「老千股」的機會率，個人經驗，實際上要比A股高。雖然如今港股經紀佣金已鬥到好爛，但印花稅加交易徵費全球最貴，交投長期不振，除了衰股太多之外，另一個原因就是交易費用過高，減低了資產的流動性。

港股未來定位愈來愈尷尬

流動性是資產估值其中一個重要的參考指標，流動性不足打擊資產估值，已是金融市場上的基本常識。港股流動性不足，估值長期向下炒，最終令優質股份來港上市的誘因亦大打折扣。我們偉大的監管機構，有沒有人能拿出改變現狀（例如取消股票印花稅及交易徵費）的勇氣嗎？

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]