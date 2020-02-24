經濟
林少陽 細味投資

投資策略

林少陽：流動性不足 監管須正視

【明報專訊】經過一輪「疫情底」恐慌性買入之後，上周環球投資者重拾理智，開始認真評估今次疫情對全球經濟的打擊。上周市况的淡勢，其實是有迹可尋：第一擊為蘋果電腦於周初下調來季收入預測，原因是受到疫情拖累，影響其全球供應鏈及終端市場銷情；第二擊來自上周五晚，美國最新服務業採購經理指數意外回落，引發更多獲利回吐。

純看圖表，美股指數的表現，仍然是極之強勢。A股情况亦類近，深證綜合指數已率先創出52周新高，與2月4日底部相比，短短半個月累計升幅達22%。反觀港股，幾經艱苦才稍微碰一碰28,000點水平，三扒兩撥已跌返27,300點。

以港股近十年來的行為模式，之前兩周升勢實在太過「凌厲」，不「暫時唞唞」才是意料之外。上周不幸言中，其實自己得益不是很大，畢竟持倉仍然是長倉主導，做多一點對冲，亦只是略微減低一點損失而已。

對冲及做淡 只求輸少當贏

對冲及做淡，對專業投資者來說，主要目的是風險管理（令長倉於跌市時減少損失），以求輸少當贏。在一般情况下，對冲很難做得很大，因為萬一睇錯的話，一個突如其來的急升，在極短時間之內被對手拋離好幾條街，之後就好難追得番。除非信念真的很強，否則投資者很難做到十上十落，在很短時間之內由全面做好，轉身變成全面做淡。

過去十年，確實是出現過好幾次這樣的機會。考慮到目前港股的整體市場氣氛，上周的調整，不似是其中一次機會，較大的可能性，仍然是港股只是處於上落市之中，揀股遠比擇時重要，而經歷過上周的調整後，大市於27,000點水平，做淡的勝算及賠率已經不太高。

展望本周，港股策略上應該是逢低收集。A股表面看來，升勢似乎來得太急，不排除有短線回吐，市况亦已炒到前途認真麻麻的券商股，亦令人開始要有所提防。不過，以「從下而上」揀股的角度出發，我們仍然認為A股即使在現水平，仍然有一些值得吸納並長線持有的股份。做投資，有時要像做生意一樣，唔好成日怕短線蝕底咗。市場的估值，有其自身邏輯，除非長線看法出錯，否則今日的蝕底價，說不定變成他朝的超筍價。

反觀港股，未來定位將愈來愈尷尬。不錯港股目前仍不乏個別優秀中資企業支撐大局，但自從滬深股通出現之後，投資者可投資的宇宙大了幾倍，在貨比貨之下，港股沒多大優勢。事實上，過去十年始上市的股份，質素愈來愈不濟，揀中「老千股」的機會率，個人經驗，實際上要比A股高。雖然如今港股經紀佣金已鬥到好爛，但印花稅加交易徵費全球最貴，交投長期不振，除了衰股太多之外，另一個原因就是交易費用過高，減低了資產的流動性。

港股未來定位愈來愈尷尬

流動性是資產估值其中一個重要的參考指標，流動性不足打擊資產估值，已是金融市場上的基本常識。港股流動性不足，估值長期向下炒，最終令優質股份來港上市的誘因亦大打折扣。我們偉大的監管機構，有沒有人能拿出改變現狀（例如取消股票印花稅及交易徵費）的勇氣嗎？

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

相關字詞﹕印花稅 交易徵費 港股 武漢肺炎

上 / 下一篇新聞

武肺滿月 美孚估價跌最多逾半成 黃埔11期單位估值蒸發近3%
武肺滿月 美孚估價跌最多逾半成 黃埔11期單位估值蒸發近3%
受惠調高九成按保上限 居屋估價跌幅小於私宅
受惠調高九成按保上限 居屋估價跌幅小於私宅
柏匯1房660萬沽 業主料損手184萬
柏匯1房660萬沽 業主料損手184萬
傲瀧特色戶1.45億沽 西貢分層新高
傲瀧特色戶1.45億沽 西貢分層新高
美聯主席黃建業 下月起減薪四成
美聯主席黃建業 下月起減薪四成
上半月工商物業 錄107宗成交
上半月工商物業 錄107宗成交
金發局主席李律仁：本港具法制人才優勢 金融中心毋懼疫情社運挑戰
金發局主席李律仁：本港具法制人才優勢 金融中心毋懼疫情社運挑戰
多哈經驗體會香港法治地位 非食老本能與時並進
多哈經驗體會香港法治地位 非食老本能與時並進
金發局成立7年 有三大工作目標
金發局成立7年 有三大工作目標
會計界態度軟化 冀港交所釐清疑點 Webb：季報同屬臨時數字 沒有不發布理由
會計界態度軟化 冀港交所釐清疑點 Webb：季報同屬臨時數字 沒有不發布理由
上交所推「在線敲鑼」 武漢企業成首例
上交所推「在線敲鑼」 武漢企業成首例
會計師公會年內諮詢一人一票選會長
會計師公會年內諮詢一人一票選會長
外賣App生意逆市升 「做到無停手」
外賣App生意逆市升 「做到無停手」
無懼疫情 兩大平台齊擴充增人手
無懼疫情 兩大平台齊擴充增人手
國泰再有4航點停飛
國泰再有4航點停飛
海航賣21飛機套56億
海航賣21飛機套56億
青海省投3境外債宣布違約下巿 債權人斥避責 分析：債務處置機制不健全
青海省投3境外債宣布違約下巿 債權人斥避責 分析：債務處置機制不健全
地方債台高築 無力救國企
地方債台高築 無力救國企
遭追620萬元債 長興國際強調資金足
遭追620萬元債 長興國際強調資金足
股東會反對票增 安聯歸咎透明度不足
股東會反對票增 安聯歸咎透明度不足
陽光房地產商場 續租或先低後高
陽光房地產商場 續租或先低後高
平保料新業務價值可重返雙位數增長
平保料新業務價值可重返雙位數增長
港研三輪電動車 以「超跑」為藍本
港研三輪電動車 以「超跑」為藍本
港三輪電動車進軍國際 印度合資廠將年產6000部
港三輪電動車進軍國際 印度合資廠將年產6000部
張兆聰：科技股減磅 增持黃金債券
張兆聰：科技股減磅 增持黃金債券
鄺翠玲：顧家男可增月供金額
鄺翠玲：顧家男可增月供金額
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：物流恢復 吼阿里牛60614
金子：物流恢復 吼阿里牛60614
張兆聰：股市位高勢危 金價短線強勢
張兆聰：股市位高勢危 金價短線強勢
蔡金強：疫情下各國眾生相
蔡金強：疫情下各國眾生相
陳大為：減息真的救得了股市樓市？
陳大為：減息真的救得了股市樓市？
謝偉銓：切勿忽略疫情下的中產
謝偉銓：切勿忽略疫情下的中產
沈永年：經SARS一役 樓市難再現恐慌
沈永年：經SARS一役 樓市難再現恐慌
黃德几：分銷服務需求上升 潤燃上望阻力46元
黃德几：分銷服務需求上升 潤燃上望阻力46元
李聲揚：債息比疫情數據更有意義
李聲揚：債息比疫情數據更有意義
收息買本地電訊勝大笨象 專家：匯控派息無長進 香港電訊具防守力
收息買本地電訊勝大笨象 專家：匯控派息無長進 香港電訊具防守力
陸振球：長建勝在業務夠分散
陸振球：長建勝在業務夠分散
陸振球：港交所跑輸倫交所的啟示
陸振球：港交所跑輸倫交所的啟示
技術取勝：康師傅處上升通道
技術取勝：康師傅處上升通道
謝紹榮：直接買債 不如投資債券基金
謝紹榮：直接買債 不如投資債券基金
潘迪藍：債券價格愈升愈高的風險
潘迪藍：債券價格愈升愈高的風險
蘇沛豐：領展物業組合防守強 股息率吸引
蘇沛豐：領展物業組合防守強 股息率吸引
李順威：聯儲局減回購不會令股市見頂
李順威：聯儲局減回購不會令股市見頂
劉思明：趁港股調整 分段買科網股
劉思明：趁港股調整 分段買科網股
何啟聰：資金博反彈 騰訊購20173
何啟聰：資金博反彈 騰訊購20173
瑞銀亞洲：保費增長高 新華購12479
瑞銀亞洲：保費增長高 新華購12479
摩根大通亞洲：輪場資金追貨 中興Call 20885
摩根大通亞洲：輪場資金追貨 中興Call 20885
周顯：民生孖寶 一隻救一隻
周顯：民生孖寶 一隻救一隻
何國良：資金逐步走向復蘇行業
何國良：資金逐步走向復蘇行業
張佩儀：2020市場多變 部署強積金貼士
張佩儀：2020市場多變 部署強積金貼士
王弼：華爾街夢醒 下調壓力增
王弼：華爾街夢醒 下調壓力增
曾淵滄：港股牛市未盡 調整受美拖累
曾淵滄：港股牛市未盡 調整受美拖累
湯文亮：借錢慎防債仔實力太強
湯文亮：借錢慎防債仔實力太強
陳永傑：重創過後 入市時機
陳永傑：重創過後 入市時機
廖偉強：防疫之餘 不忘生意
廖偉強：防疫之餘 不忘生意
布少明：淡市逢生 筍租盤續現
布少明：淡市逢生 筍租盤續現
李志成：減辣宜早不宜遲
李志成：減辣宜早不宜遲
盧楚仁：日圓失避險功能 未與金價齊升
盧楚仁：日圓失避險功能 未與金價齊升
15 Western Street主攻上車收租客
15 Western Street主攻上車收租客
金獅罕見蝕讓 呎價險守1.6萬
金獅罕見蝕讓 呎價險守1.6萬
人民幣被看淡 買入時機未到
人民幣被看淡 買入時機未到