經濟
陸振球 投資超限戰

投資策略

陸振球：長建勝在業務夠分散

【明報專訊】香港因疫情而出現口罩恐慌，之前巿場供應極度短缺，不單個人，甚至是大機構的員工也未必獲得足夠的口罩作保護和應付工作需要。雖然近日來港的口罩供應已增加，價格亦回落，但仍不可以說全面回復到正常水平，筆者數日前收到消息，長和系包括四大機構長和（0001）、長實（1113）、長江基建（1038）和電能（0006）合共超過3.5萬員工，除每人各獲派搓手液一支，每名員工每日可獲派口罩一個。

筆者屈指一算，長和系每日單為員工派的口罩便達3.5萬個，如持續下去，1個月要供應集團員工的口罩量便超過100萬個，當然，長和擁有屈臣氏的零售網絡，加上長和系業務遍達全球，採購口罩的能力遠非一般機構可比。站在投資角度，如業務能分散全球，也有分散風險的好處，比如長江基建在多國分散投資基建等，便不會如中港企業的受單一疫情太大衝擊，而長建的股價，在過去一個多月的波幅便小於香港恒指（見圖），持有該股在過去1個月雖不可以大賺，卻不用如持有恒指或其他不少港股要經歷大上大落，承受太大的心理壓力。

美國科技股或已過熱

當然，投資如吃自助餐，也有人專攻爆升股，美國近年的科技股便爆發力驚人，帶動納指也屢創新高，但當人人看好，就連《經濟學人》最新一期也以美國科技股的瘋狂牛巿做主題故事，可能要小心美國科技股已過熱，隨時出現調整，就如兩星期前本欄指出《經濟學人》以疫情及口罩做封面故事，中港股巿或已恐慌過度，隨時已見底或會大幅反彈，之後果然言中，看來《經濟學人》的封面故事從反面角度有相當的測巿功能。

筆者上周五在明報財經網的淘寶圖節目便指出要小心納指會出現調整，並建議可買入3倍槓桿的納指逆向ETF——SQQQ作投機或對冲，當晚如美國開巿即跟入，SQQQ即晚最多便升了接近6%。

[陸振球 投資超限戰]

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