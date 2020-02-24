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收息買本地電訊勝大笨象 專家：匯控派息無長進 香港電訊具防守力

【明報專訊】武漢肺炎在中國以外多個國家有大型爆發迹象，疫情仍然未明，港股也持續上落不定，恒指一個月波幅逾2000點。如果投資者面對波動市况欲降低風險，高息股是一個熱門選擇。適逢「大笨象」匯控（0005）和恒生（0011）上周公布去年業績，或吸引不少投資者考慮，特別現時前者股息率高達7厘非常吸引。不過，有專家認為匯控股息達7厘只因為股價回落，派息已多年不變，本身行業又受經濟周期影響，認為要收高息兼具防守力，更應選電訊股，當中看好香港電訊（6823），指其股息穩定增加，現價可吸納。

明報記者 王俊騏

匯控公布，去年列帳基準除稅前利潤按年減少33%，遜市場預期，純利按年倒退52.7%，全年共派每股普通股息0.51美元，今明兩年暫停股份回購計劃。業績差拖累匯控股價回調，曾跌至57元以下，息率隨之升上7厘水平。恒生全年純利升2.6%，同樣遜預期，派中期息每股4元，去年每股派息共8.2元。欲趕上車收息的投資者要留意，恒生將於3月3日除淨，於20日派息，而匯控則在本月27日除淨，至4月中才派息。

對比過去派息紀錄，恒生2011年起已連年增加派息，去年派息比率亦告上升，按年增加派息的策略比起已多年不變的匯控更吸引。單純收息角度，匯控現價股息率吸引。反而欲買恒生收息的投資者可多等一會，近5年其最高股息率曾達5厘或以上。恒生去年度派息8.2元，若以股息率達5.2厘推算，則可待股價回落到157元水平吸納。惟隨着經營環境變得嚴峻，投資者不要期望港銀股價有良好表現，事實上今年以來匯控股價已跌約7%，恒生亦僅升約1.3%。

港銀前景嚴峻 小心賺息蝕價

大行對港銀前景亦不樂觀。摩根大通發表報告指，雖然港銀至今略跑贏恒指，而且行業在SARS期間表現出韌力，但相信在現時環境下行業防守力未必如前，面對淨息差和資產質素下降的壓力，料港銀跑贏大市機會較低，對恒生也給予「減持」評級。其他如星展和花旗，則仍分別給予恒生「買入」和「持有」評級。至於對匯控發出報告的10間大行中，更有超過一半都給予「跑輸大市」、「沽售」和「中性」等評級。

考慮到目前疫情衝擊下，本港經濟前景嚴峻，加上低息環境下，如投資者擔心買港銀賺息蝕價，電訊股反而會是較佳選擇。兩大電訊股香港寬頻（1310）和香港電訊今年以來都跑贏大市，累計升了8%至10%，而且股息吸引平均都有約5厘，後者更高達5.8厘，更有5G概念憧憬。其中香港電訊已派發成績表，去年營業額跌5.9%，EBITDA按年升2%，全年每股派70.38仙，較上年增加近3.1%。

績後摩根士丹利發表報告，指香港電訊在目前市况展現良好防守力，預期隨着5G服務於4月推出，以目前股息率6厘來看相當吸引，維持「增持」評級，目標價14元。要留意的是，香港電訊至5月才除息，投資者尚不需急於追入博收息，至於香港寬頻一般在4月才公布半年業績。

憧憬5G概念 資金流入電訊股

招銀國際研究部策略師蘇沛豐認為，目前電訊股是較佳的收息防守選擇，業務會相對較穩定，特別香港寬頻和香港電訊以固網電訊業務為主，盈利能見度高。他更估計，隨着恒指由低位反彈近2000點後，後續會有回調壓力，近期反彈主要由A股帶動，但利好消息已大多反映，近日亦見資金流入黃金日圓避險，相信未來一個月也會多了資金流到電訊股。

反觀匯控和恒生等銀行股都屬於周期性板塊，對經濟敏感度高，蘇認為一旦全球以至香港面對經濟衰退風險勢受影響。他續稱，匯控現時股息率雖達到7厘，但主要源於股價下跌，加上每股派息已經多年停滯不前，且暫時不會回購股份，意味股息回報持平，這情况下認為香港電訊股息率更吸引。

蘇沛豐：香港電訊現水平可買

蘇分析道，即使香港電訊實際股息率低於匯控，但下行風險較低，比較穩定，而5G技術今年推出可為電訊股帶來憧憬，不論香港寬頻和香港電訊的資本開支都不需擔心，前者主要是借用其他的流動電訊網絡，後者管理層曾明言5G資本開支不會太大，「幫投資者打個底」，更能憧憬其ARPU（平均每用戶收入）得到提升。

香港電訊上周五收市報11.92元，蘇沛豐認為此水平值得買入，指其股息穩定增長，技術走勢上也呈一浪高於一浪格局。

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