經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：債息比疫情數據更有意義

【明報專訊】先問讀者一個問題：「歐債危機」重災區希臘，現在10年債息是何水平？用更通俗的字眼，就是問：若你借錢給希臘政府10年，收到的利息是多少？文中揭曉答案。這是近期比新肺炎數字更值得留意的指標。

市場焦點仍是新肺炎，恒指在A股復市（2月3日）後的反彈近期受阻，未能企穩28000點，而環球股市也現頹勢。但小弟當然仍是樂觀，相信恒指縱有回調，也不會跌穿今年的低位（26312點）。

疫情影響經濟是肯定的，但古今中外的例子均說明，經濟增長和股市的關係並不太大。小弟相信，經濟活動將會逐漸恢復，君不見澳門賭場重開，東京奧運也是鐵定照樣去馬？

感性的說法是人命無價，但現實永遠是取捨。中國的數據或者不可靠，懶散的花生友只會嘲諷，但聰明的投資者會去想：有沒有其他數據參考？近期看到不少分析文章，都會看中國的交通流量，發電量等。「官方」數據不可靠，那就看半官方的吧。中國疫情數據不可信，那就看看外國的數據。情况雖然仍未受控，但難道要把全球所有活動停下來嗎？不太可能。生活仍要繼續，所以大家最驚恐之後，要準備步入戰戰兢兢的階段。

中國以外，香港的疫情似乎仍然不算失控，卻被外媒形容為「失敗國家」。小弟向來不愛唱好香港，但觀乎大媽搶購廁紙十分守秩序，大家買口罩也鮮有打尖，怎算「失敗」？倒是被外媒視為「典範」的新加坡，比香港富有，政府又有「威信」，人口比香港少，離中國也遠，好像也當機立斷提早封關，更恥笑香港人「低能」。此乃一百步笑五十步之經典——獅城個案一直領先香港。

投資者風險胃納極速收縮 倘股市反彈力度強

同時間，日本韓國也成為重災區，東亞三大國忽然有了真正的共同敵人。套用美國前財長有關美元霸權的名句：「美元是我們的貨幣，卻是你們的問題。」同樣地，小弟大膽說句：「新肺炎是中國的疫症，卻是世界的問題。」

SARS時中國佔全球經濟才4%，現在是17%。現在中國人出行，也較當年多了6倍，而環球供應鏈也是緊緊相扣。說白一點，中國唔掂，大家也頭痛，所以你看各國元首並沒有幸災樂禍，反而提供援手。倒不是和中國人有親，而是現在疫症已成為全球問題，不幫你解決，大家也受影響。集中全球資源及智慧，問題總有解決的一天。當然，套用近期內地的網絡名句：「還要有個過程。」

與此同時，投資者的避險情緒，極其高漲。不要只看日圓弱勢（主要和日本GDP大跌有關），應該看看美匯、黃金，還有小弟最喜歡看的債息。美國10年債息跌至近1.5厘，不算令小弟很意外。真正意外的是希臘：希臘10年國債息不足1厘！

荒唐？未算。早前「奢侈品美心」LVMH收購Tiffany，當然要舉債。猜猜融資成本是多少？答案是：負數！投資者貼錢給LVMH發債收購，LVMH老闆應該笑到反肚，難怪近期併購活動仍然活躍。

這些例子可以看到，投資者風險胃納極速收縮，但一旦釋放出來，股市反彈的力度可以很強。去年第四季就是最好的例子。現在即使不買貨，也不應沽貨。

港疫情未見底 香港電視生意仍受惠

最後跟進一下近期本欄提過的個股。之前不止一次提及MasterCard是貿易戰大贏家，有望打入中國市場。文章刊出後不足一個月，預言成真，而MasterCard、VISA和美國運通（AMEX）股價也創新高。去年提到的光刻機製造商ASML也靜靜地創了新高。新加坡的工人及學生宿舍營運商勝捷（6090）則發了盈喜，本星期三會公布業績。

疫情「受惠股」方面，香港電視（1137）高位配股，被網友唾罵。但上星期的文章已提過，股市作用就是給企業集資，王維基掌握時間如此準，應該加分。香港疫情未見減低下，公司生意仍然是會受惠。

一年前提過的金源米業（0677）近期股價也強勁，有云是因為受惠搶米，小弟早前和主席林先生見面，林先生只是一笑置之，認為大家只是將消費提早。但，筆者認為股價上升可能另有原因，下星期和大家討論。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事

http://www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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