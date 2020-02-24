經濟
黃德几 几不可失

投資策略

黃德几：分銷服務需求上升 潤燃上望阻力46元

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情持續，不少內地工廠延長停工期，減少燃料的消耗。內地天然氣的需求預料在今年第一季度將會放緩，但隨着天然氣行業的整合，以及中俄天然氣管投產通氣，將可彌補中國東北部燃氣供應缺口，有望支持中長線的行業發展。

華潤燃氣（1193）主要從事下游城市燃氣分銷業務，包括管道天然氣分銷、天然氣加氣站業務，以及燃氣器具銷售，在行業具優勢，憧憬未來收購帶來增長動力。

於2019年6月底，集團城市燃氣項目為249個，覆蓋可接駁戶數達6899萬戶。2019年上半年，新增接駁居民用戶147.8萬戶，其中包括新房接駁137.8萬戶，舊房改造7.6萬戶。集團經營區域內居民燃氣滲透率由2018年同期的48.6%，上升至2019年上半年的51.6%。2019年上半年，來自燃氣分銷的分部盈利25.9億元，而燃氣接駁的盈利為20.4億元，分別佔總額的51.2%和40.3%，可見接駁費收入具相當重要性。

憧憬收購帶來增長動力

期內，燃氣總銷量增加13.1%至140億立方米，其中工業銷氣量升22.6%至62.8億立方米，商業銷氣量升7.5%至35.4億立方米，分別佔集團總銷氣量的44.8%和25.3%。累計已接駁客戶總數3588萬，按年增長10.3%。

2019年上半年，集團營業額281.73億元，按年上升18.1%，純利升10.6%至29.28億元，惟整體毛利率下跌3.3個百分點至25%。

集團的現金流充裕，期內經營業務現金流入淨額為29.74億元，2019年6月底，銀行結餘和現金增加至118.77億元。資產負債比率為16%，較同業而言屬較低水平。

短線走勢改善 候40.5元吸

走勢上，上周重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，短線走勢料有改善，宜候低40.5元吸納，反彈阻力46元，不跌穿39元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]

上 / 下一篇新聞

武肺滿月 美孚估價跌最多逾半成 黃埔11期單位估值蒸發近3%
武肺滿月 美孚估價跌最多逾半成 黃埔11期單位估值蒸發近3%
受惠調高九成按保上限 居屋估價跌幅小於私宅
受惠調高九成按保上限 居屋估價跌幅小於私宅
柏匯1房660萬沽 業主料損手184萬
柏匯1房660萬沽 業主料損手184萬
傲瀧特色戶1.45億沽 西貢分層新高
傲瀧特色戶1.45億沽 西貢分層新高
美聯主席黃建業 下月起減薪四成
美聯主席黃建業 下月起減薪四成
上半月工商物業 錄107宗成交
上半月工商物業 錄107宗成交
金發局主席李律仁：本港具法制人才優勢 金融中心毋懼疫情社運挑戰
金發局主席李律仁：本港具法制人才優勢 金融中心毋懼疫情社運挑戰
多哈經驗體會香港法治地位 非食老本能與時並進
多哈經驗體會香港法治地位 非食老本能與時並進
金發局成立7年 有三大工作目標
金發局成立7年 有三大工作目標
會計界態度軟化 冀港交所釐清疑點 Webb：季報同屬臨時數字 沒有不發布理由
會計界態度軟化 冀港交所釐清疑點 Webb：季報同屬臨時數字 沒有不發布理由
上交所推「在線敲鑼」 武漢企業成首例
上交所推「在線敲鑼」 武漢企業成首例
會計師公會年內諮詢一人一票選會長
會計師公會年內諮詢一人一票選會長
外賣App生意逆市升 「做到無停手」
外賣App生意逆市升 「做到無停手」
無懼疫情 兩大平台齊擴充增人手
無懼疫情 兩大平台齊擴充增人手
國泰再有4航點停飛
國泰再有4航點停飛
海航賣21飛機套56億
海航賣21飛機套56億
青海省投3境外債宣布違約下巿 債權人斥避責 分析：債務處置機制不健全
青海省投3境外債宣布違約下巿 債權人斥避責 分析：債務處置機制不健全
地方債台高築 無力救國企
地方債台高築 無力救國企
遭追620萬元債 長興國際強調資金足
遭追620萬元債 長興國際強調資金足
股東會反對票增 安聯歸咎透明度不足
股東會反對票增 安聯歸咎透明度不足
陽光房地產商場 續租或先低後高
陽光房地產商場 續租或先低後高
平保料新業務價值可重返雙位數增長
平保料新業務價值可重返雙位數增長
港研三輪電動車 以「超跑」為藍本
港研三輪電動車 以「超跑」為藍本
港三輪電動車進軍國際 印度合資廠將年產6000部
港三輪電動車進軍國際 印度合資廠將年產6000部
張兆聰：科技股減磅 增持黃金債券
張兆聰：科技股減磅 增持黃金債券
鄺翠玲：顧家男可增月供金額
鄺翠玲：顧家男可增月供金額
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：物流恢復 吼阿里牛60614
金子：物流恢復 吼阿里牛60614
張兆聰：股市位高勢危 金價短線強勢
張兆聰：股市位高勢危 金價短線強勢
蔡金強：疫情下各國眾生相
蔡金強：疫情下各國眾生相
陳大為：減息真的救得了股市樓市？
陳大為：減息真的救得了股市樓市？
謝偉銓：切勿忽略疫情下的中產
謝偉銓：切勿忽略疫情下的中產
沈永年：經SARS一役 樓市難再現恐慌
沈永年：經SARS一役 樓市難再現恐慌
李聲揚：債息比疫情數據更有意義
李聲揚：債息比疫情數據更有意義
收息買本地電訊勝大笨象 專家：匯控派息無長進 香港電訊具防守力
收息買本地電訊勝大笨象 專家：匯控派息無長進 香港電訊具防守力
陸振球：長建勝在業務夠分散
陸振球：長建勝在業務夠分散
陸振球：港交所跑輸倫交所的啟示
陸振球：港交所跑輸倫交所的啟示
林少陽：流動性不足 監管須正視
林少陽：流動性不足 監管須正視
技術取勝：康師傅處上升通道
技術取勝：康師傅處上升通道
謝紹榮：直接買債 不如投資債券基金
謝紹榮：直接買債 不如投資債券基金
潘迪藍：債券價格愈升愈高的風險
潘迪藍：債券價格愈升愈高的風險
蘇沛豐：領展物業組合防守強 股息率吸引
蘇沛豐：領展物業組合防守強 股息率吸引
李順威：聯儲局減回購不會令股市見頂
李順威：聯儲局減回購不會令股市見頂
劉思明：趁港股調整 分段買科網股
劉思明：趁港股調整 分段買科網股
何啟聰：資金博反彈 騰訊購20173
何啟聰：資金博反彈 騰訊購20173
瑞銀亞洲：保費增長高 新華購12479
瑞銀亞洲：保費增長高 新華購12479
摩根大通亞洲：輪場資金追貨 中興Call 20885
摩根大通亞洲：輪場資金追貨 中興Call 20885
周顯：民生孖寶 一隻救一隻
周顯：民生孖寶 一隻救一隻
何國良：資金逐步走向復蘇行業
何國良：資金逐步走向復蘇行業
張佩儀：2020市場多變 部署強積金貼士
張佩儀：2020市場多變 部署強積金貼士
王弼：華爾街夢醒 下調壓力增
王弼：華爾街夢醒 下調壓力增
曾淵滄：港股牛市未盡 調整受美拖累
曾淵滄：港股牛市未盡 調整受美拖累
湯文亮：借錢慎防債仔實力太強
湯文亮：借錢慎防債仔實力太強
陳永傑：重創過後 入市時機
陳永傑：重創過後 入市時機
廖偉強：防疫之餘 不忘生意
廖偉強：防疫之餘 不忘生意
布少明：淡市逢生 筍租盤續現
布少明：淡市逢生 筍租盤續現
李志成：減辣宜早不宜遲
李志成：減辣宜早不宜遲
盧楚仁：日圓失避險功能 未與金價齊升
盧楚仁：日圓失避險功能 未與金價齊升
15 Western Street主攻上車收租客
15 Western Street主攻上車收租客
金獅罕見蝕讓 呎價險守1.6萬
金獅罕見蝕讓 呎價險守1.6萬
人民幣被看淡 買入時機未到
人民幣被看淡 買入時機未到