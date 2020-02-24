經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

謝偉銓：切勿忽略疫情下的中產

【明報專訊】政府成立的「防疫抗疫基金」加碼至約300億元，惟一如既往是次支援措施主要是集中基層及特定界別，對大部分中產及專業人士未有施以援助。

筆者期望，政府周三（26日）公布的《財政預算案》能補漏拾遺，加大力度減免稅項、製造就業機會、支援中小企及至振興經濟。

現時疫情對於各行各業均造成沉重打擊，最易察覺的固然是零售餐飲、旅遊業，然而尚有很多行業如建築、測量界同樣承受不同程度的影響。首先，不少公私營工程項目已經停工或延誤、新增項目及專業服務減少、封關及封城措施窒礙中港兩地工作往返、公務員「特別上班安排」亦減慢與業界相關的審批、招標及支取合約費用等工作，以上情况不單令業界收入受影響，個別中小型公司更面臨營運危機。

退2019/20年稅款 可短暫紓緩中產壓力

疫情至今暫未見有好轉迹象，惟經濟已步入技術衰退、倒閉、失業等問題將進一步惡化，故抗疫之時，後遺的一連串問題確實有需要及早處理，作出對策。筆者早前建議多項措施，期望在《財政預算案》中能涵蓋得到。其中，最及時能惠及中產的措施就是加大免稅退稅力度，減免2019至2020課稅年度的100%薪俸稅、利得稅及個人入息課稅，每人或每家公司上限8萬元。假設納稅人是單身、沒有任何額外免稅額，月入約5.9萬元或以下便毋須交稅，如已婚及育有一名未成年子女，則月入達8萬元也毋須繳稅。對於已繳交全部或部分暫繳稅的納稅人，政府應退還稅款。

中小企資助方面，除公認受疫情重創的零售餐飲、旅遊業外，政府亦不能忽略建築、測量、規劃及園境界等專業服務業，筆者建議為他們提供免息或低息貸款，以緩解中小企的短期財政困難。

外判政府事務 惠及中小企

除一次性的措施，提供工作及就業機會更為重要，政府可考慮加大公共開支，將合適但現由公務員處理的事務轉為外判，推出更多中小型工務工程及顧問項目，例如近期較多人留意的樓宇渠管、通風檢測工程，學校及安老院舍的維修翻新等，並加快落實早前宣布的「翻新公廁計劃」及「改造公共遊樂空間計劃」。

同時，政府應將相關的工程及顧問合約盡量拆細，放寬對入標公司的經驗、資歷及資本要求，讓更多中小型及初創公司，甚至因經濟不景而被裁減的專業人士也有機會參與。

疫情下，社會上不同界別、階層的人士也需要得到援助，因此，筆者期望是次《財政預算案》能有更全盤的考量，補漏拾遺，顧及基層也支援中產及專業人士，採取更強而有力的措施振興經濟，製造工作及就業機會，讓社會能從疫症中盡快復原元。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

相關字詞﹕財政預算案 武漢肺炎

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