陳大為：減息真的救得了股市樓市？

1. 看美股的情况，宜將指數除以金價，可得出升幅是經濟活動帶動還是純粹貨幣供應增加的副產品；現時美股除以金價後，實則處於下跌，故此是後者。

2. 孳息曲線倒掛反映頭寸短缺和預期短期風險大增，故此減息和增加貨幣供應壓力上升。

3. 然而，由銀行角度看，減息周期更願意持有低風險低回報但保本的資產，或做證券產品生意而非貸款，因為貸款回報雖更高，但在經濟轉弱的周期內，壞帳風險大增，足以抵消回報。如此一來，通過銀行risk-off，會令市場收到信號，或乾脆沒有銀行來的資金，經濟活動亦因而減弱，就業萎縮，倒過來令投資和消費資金減少。

其實，第三點會倒過來影響第一點。此情况下，愈減息，只會令市場避險之心愈高，投資者擺更多資金入避險資產，如黃金等。明知如此，除了不讓因孳息曲線長期倒掛而讓頭寸長期短缺帶來的企業倒閉風險此一原因外，為何仍用減息作為手段？請看圖一和圖二。

圖一顯示，當聯邦基金利率下跌，房貸利率也跟跌，新屋銷售則背馳。這個很易理解：畢竟利率高，供樓成本升，自然少了人進場。更精彩的是圖二：新屋銷售量和以黃金計價的新屋銷售價格基本上成正比，而以黃金計價的新屋銷售價格走勢稍為領先新屋銷售量。這樣一來，減息就多了一個理由：保持了地產市場免至滯銷甚至崩潰；而要保住地產市場的原因也簡單：按揭資產是銀行一大資產和抵押品。若地產市場崩潰，銀行必然出事（2008年更燒到MBS和CDS）。再說，有足夠進場者，也可以令樓價比金價增長更快，也不會令銀行抵押品的估值大幅收縮而被迫要call loan/發債/供股等去籌期。

不過，代價當然是錢會給地產市場吸去，而整體的貸款資產佔比反而減少。直至後一個階段，進一步的減息連托樓價亦不能，所有資產價格兌黃金都下跌，資金都拿去避險了，這就是跌市衰退之時。這種情况會延續至通縮穩定下來。

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[陳大為 世界為觀]