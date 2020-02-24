蔡金強：疫情下各國眾生相

小金人身為中國人，經常自我批評，批評中國人的一些劣根性，不改的話很難真正在世界上傲立，哪怕經濟上一枝獨秀。這次疫情發展到現在，除了中國，也蔓延到中國周邊國家地區，甚至世界其他地方。疫情也是一個照妖鏡，照盡世間百態，這次疫情是對一個國家和地區到底發不發達，百姓智慧的綜合考驗。最近有很多人貌似很擔心香港，新加坡和日本的疫情，尤其是對新加坡和日本政府相對理性處理疫情的嚴重擔心。當然，這兩天最擔心的已經變成韓國，韓國最近每天小一百人新增確診，現在已經有四百多人確診，而日本除鑽石公主號外一百出頭確診，新加坡也差不多，香港六十多確診。

很多號稱擔心擔憂香港新加坡日本朋友的心態，小金人覺得立心有點不良，事實上是本着看笑話的心態，如果這樣，不得不說，相當邪惡。疫情下任何看笑話，或者慶幸的心態，更甚借機炒作/添亂的行為都是極度邪惡。身為地球村的一員，沒人可獨善其身。有些朋友甚至覺得新加坡，日本要像中國一樣，按下社會暫停按鈕。對中國周邊國家地區的疫情應付小金人聊聊個人看法。

日本新加坡：要看笑話恐怕要失望

不得不說，這兩個國家是亞洲真正發達國家，代表最高境界，科學、理性、國民智慧水平極高，寬容和冷靜。

現在很多人擔心這兩個地方，甚至有點幸災樂禍。事實呢？小金人的堂哥住在京都，大學任職十幾年。他的回覆是：「日本今年暖冬，早櫻已經盛開。日本流感情况也較往年輕了許多。這幾天在日本無所事事，四處遊蕩，看到街面上一切如常，以往冬天日本人戴口罩的也不少，如今也沒有明顯增多，讀到微信上許多轉發的日本疫情將失控的文章，甚至拿武漢相提並論，不禁啞然失笑。在一個正常社會，一切信息都公開透明，而且由於迎合人的天性，壞事才能成為新聞，因此如果僅僅看電視讀報紙，一個外星人恐怕會認為朝鮮才是地球最好的地方。日本人對衛生的講究、個人的自律、醫生的專業能力、政府的行政效率全方位排在全球第一，可謂獨步天下。而且由於地震頻發，事事都有預案。遇事冷靜，張弛有度，想要看日本笑話的人恐怕是要失望的。「小金人很多朋友在新加坡，新加坡也相當太平，只有偶爾的超市搶購行為，新加坡政府真是一流，公開透明有承擔，新加坡的部長坦言香港人的行為新加坡學不來，這對智商是很大調整，新加坡傻不起。

日本，新加坡政府迄今為止採取的應對疫情的措施，還是挺正確的。首先，依法辦事，這個依法辦事的概念，就是依據《傳染病法》，根據疫情的發展變化來循序推進，而不是搞一刀切的社會管控。採取的措施主要有五個特徵：第一是早發現，早治療。清楚說明什麼情况下可以住院，提醒你不能擅自闖醫院就診，以免擴大傳染，導致醫院的交叉感染。造成醫療擠提；第二個是醫療資源向重症患者傾斜，防止出現更多的死者；第三，通過電視和網絡，反覆向全社會強調預防的專業知識，依靠預防，而不是依靠治療來防止疫情的擴散；第四，第一時間研發生產出簡易檢測試劑，讓小診所也具備檢測病毒的能力，阻斷病毒傳播源；第五，發現一個，立即隔離一批，並追蹤其發病前後的活動行徑。所以，從專業的角度講，這兩個國家目前採取的措施，基本上是按照傳染病學的原理在管控疫情，而不是按照社會管理的角度來管控疫情，大家必須明白世界上極少極少國家能像中國這樣一刀切幹活的。

然疫情在日本新加坡在擴大，但是整個社會的經濟與秩序，並沒有停滯。在遏制疫情與維護經濟與社會正常活動之間，如何尋找合理的平衡？這應該是政府應對疫情的基本考量。日本政府被批評最多的是關於「鑽石公主號」的集團式感染問題，但是，客觀地來說，問題不是出在安倍身上。船是美國船，等於美國的流動領土，管理的是英國公司，英國船長。日本根本沒轍。

香港：防疫尚可 謎一般的自殘

小金人老笑言林鄭是上天派來懲罰香港人的，應該不會有太多人反對吧！不過這次疫情香港整體處理得不算差，哪怕有這麼多因為政治原因不惜犧牲香港整體社會安危的人的牽制搗亂。當然這個「功勞」不算是林鄭的，更多的是香港社會已經有2003悲催一疫是洗禮，大家都知所進退。香港政府現在的威信應該接近零，反觀港大的袁教授在這次疫情中應該算香港人最信賴的權威人士了。這場疫情對香港影響深遠：

1. 進一步確立香港衰退之勢，香港在遭受2019年暴動重創之後，這次疫情算是再中深深的一槌。未來幾年，香港人將體會很深，當然，社會最上層的不在此限；

2. 中港矛盾繼續深化，這次疫情香港社會對大陸體現的無情冷酷，別說不如新加坡、日本、泰國，就算歐盟國家和英國等也表現得更有愛，能更仇視的應該只有台灣。最搞鬼的是，最後香港社會的大部分口罩事實上是大陸在自己連醫護人員都嚴重不足的情况下強行省下來的。而且大陸還得像往常般保障香港的蔬菜，肉食，生活用品需求；

3. 社會禮崩樂壞，缺乏公德。

台灣：連討論都浪費時間。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]