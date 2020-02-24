鄺翠玲：顧家男可增月供金額

以下是筆者的微見：

（1）在父母將進入退休階段，他須挑起家中經濟擔子，建議要先了解家庭開支，好能盡快規劃，且手頭現金也要較充裕。

（2）陳先生只有公司提供的36倍月薪人壽保險（現值約72萬元），但財務責任有多少呢？就算只計算已知的家用（不計算通脹，20年家用也多達120萬元），而且更不可假設自己永不轉工、日後所有僱主也提供同樣福利啊！所以筆者建議陳先生趁自己還年輕多購一份人壽保險。若希望減低負擔，可選購全無儲蓄成分的定期壽險，以200萬元定期壽險（35年保障期）為例，每月供款約270元，是較具成本效益的做法！

（3）陳先生採用月供方法累積財富，以平均成本法減低風險，方向是正確的，但要留意現時面對單一市場（港股）風險，除了本港經濟面對下滑風險外，亦面對新肺炎疫症危機，所以在風險管理上不能掉以輕心，筆者建議應改以月供基金形式投資環球市場以減低地區風險，亦可吸收因其他地區、板塊的經濟周期和香港的不同而帶來的投資機遇。

（4）若將月供股票部分加進盈餘，陳先生每月盈餘應有12000元，筆者​建議他可加大投資額至6000元，​令資產增值能力增強；​另一方面，陳先生應為自己設立安全網，將6個月的支出撥作應急儲備，​以備不時之需。如投資部分增加至每月6000元，每月整體開支則為1.8萬元，需約11萬元作為應急儲備，由於現時他有現金10萬元，相距不遠，所以筆者不建議他將現時現金抽調作投資。

（5）若母親65歲才退休，現時仍有5年時間籌劃，坊間也有不少「自製長糧」的年金產品，建議陳先生和母親商量作兩手準備。

陳先生提及結婚後希望和父母同住，筆者希望他能和未來另一半多溝通，父母的習慣也可能需調整。此外，日後生兒育女後居所仍有足夠空間還是需另覓居所，這也是一個長遠需考慮的因素。

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美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]