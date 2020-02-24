張兆聰：科技股減磅 增持黃金債券

美銀美林基金經理2月份調查顯示，市場對於經濟前景看法轉趨悲觀，有48%預計未來12個月增長將強勁，29%認為增長將放緩，淨值為19%，較1月的36%急降。主要原因是對武漢肺炎的憂慮加深，受訪者普遍下調全球經濟增長、全球利潤和全球通脹預期，為2019年10月以來首次。

基金經理對經濟前景轉趨悲觀

受訪者仍然看好美股，預計標普500指數可升至3470點，預期美國10年期債券收益率，會在上半年保持在1.4%至2%水平。市場現金水平進一步下降，由1月份的4.2%降至4%，而美國科技或增長股繼續是「最擁擠的交易」，較1份的程度有所提高。

一方面，投資者相信市場進一步上漲空間已有限，另一方面卻還不斷入市，令現金水平降至4%，為2013年3月以來最低水平，這似乎就是典型的融漲，大家都害怕錯過升浪被對手比下去而爭相入市。

市場預期中央落重藥保增長

事實上，由去年10月至今還不足5個月，納指就由7500點升至9500水平，升幅高達27%。雖然盈利也有增長，但更多是估值推動。

聯儲局為首的央行開閘放水、重啟QE，中國爆發疫情後，市場也預期會出大招保增長，流動性和樂觀政策預期才是升市的主因。由於央行放水無止境，很難量化市況在何水平才充份反映，但科技股處於歷史極高水平，現金也降至4%(到3.5%要立即離場)，短線出現調整比較合理。

至於A股升勢停不了，兩市成交連續3日破萬億元人民幣，上證指一口氣突破3000點大關。有統計指春節後股民平均盈利近2萬元人民幣。內地的感覺就像「生意淡薄不如賭博」，資金全面湧向科技股，又有很多新炒作概念並且天天不同，又血液製品、又量子科技，當中很多都是沒有什麼盈利的，但市盈率動輒也達到60、70倍。

內地感覺「生意淡薄不如賭博」

A股炒作不談估值，宏觀上中央不惜一切保增長，說不定炒起股市也是聖上的旨意，只要市場相信科技股而短期也無法證偽，升勢便會持續。重點是交投能持續暢旺。

本周會沽出facebook和亞馬遜，暫時降低科技股比重。小注買入50股黃金ETF(2840)、50股20年長債ETF(TLT)，以及5000股創業板ETF(3147)。

[張兆聰 穩增長百萬倉]