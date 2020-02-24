經濟

平保料新業務價值可重返雙位數增長

【明報專訊】原中國保監會在2017年10月發出監管文件，限制保險公司銷售短期高息的理財保險產品，改為增加長期保障型產品，中國壽險業進入轉型期，以致新業務價值增長大幅放緩。中國平安（2138）去年壽險新業務價值按年上升5.1%，連續兩年低於以往的雙位數增長。集團首席財務執行官兼總精算師姚波表示，中國保險市場仍具潛力，中長期可回復到雙位數的健康增長。

2018年改革 成效下半年顯現

2017年前中國保險業熱銷存續和繳費期短、回報和流動性高的產品，不過保監會要求「保險姓保，回歸本源」，限制保險不得短期返還本金，降低給付比例，鼓勵銷售健康險、傳統人壽保單等產品。

姚波表示，該行在2018年下半年開始進行改革，增加高質量的長期保障型產品，完善產品體系，並提高代理人銷售產量，雖然改革在短期內會令銷售有所放緩，但可使保險增長更可持續。目前改革未有具體完成時間，今年會繼續加強，不過改革的成效可在今年下半年顯現，明年會更為明顯。他相信，集團新業務價值在中長期可回復雙位數的健康增長。

保險代理是中國個人壽險的主要銷售渠道，人數增長被視為壽險業務增長的因素，平保去年代理人數按年下跌17.7%。姚波表示，該行正着手提升代理人的產能，推動銷售渠道、代理人活動、培訓等，幫助新業務價值增長。

香港虛擬銀行料可上半年開業

平保旗下的金融壹賬通去年獲得虛擬銀行牌照，姚波表示雖然受疫情影響稍為延後，但可在今年上半年開業。

目前平保在本港已展開一般保險和資產管理業務，姚波指正在考慮籌備香港壽險牌照，視乎能否帶來協同效應，不過對整體業務影響不大。

相關字詞﹕虛擬銀行 姚波 新業務價值 平保 中國平安

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