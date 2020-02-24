陽光房地產商場 續租或先低後高

近一周商場消費回穩

吳兆基表示，去年下半年雖然經歷社會運動後，自去年11月底、12月時已見商場生意反彈，至今年1月中食肆的生意亦好轉；但自1月21日起又因為疫情影響，拖累商場消費，直至過去一周又轉穩。他說：「客人仍出外用膳，但用膳完畢即離場的情况最少維持數周。」按租戶行業劃分，教育類租戶受停學影響，美容租戶接連受社會運動及疫情影響，餐飲類租戶原來生意轉穩，但疫情影響婚宴預訂要取消。刻下他未見商場租戶未能交租，集團肯定要和租戶共渡時艱，亦見大單位空租期較長。

面對疫情帶來影響，吳兆基指出，在挽留具質素的商場租戶會從現金流方面會提供幫助，例如商討續租時提供先低後高的租務安排，即續租後初期先繳付較低租金，到後期才繳付較高租金。陽光亦在租金結構上，於固定租金部分提供廻旋空間，以及加入營業額分成條款，與租戶變成生意伙伴。

寫字樓未受影響 租金增長逾14%

寫字樓陽光中心方面，主攻企業租戶，吳兆基稱，租務不太受疫情影響，續租租金增長仍達14%或以上，只有以樓上舖形式經營的美容及補習中心受拖累。上環Strand 50經翻新後，他估計在今年3月中全面開業，經翻新後的回報率與預期的14%至15%差不多。