股東會反對票增 安聯歸咎透明度不足

在港反對逾九成董事薪酬動議

安聯表示，在香港方面，該行就董事薪酬動議投下反對票佔比高達93%，在委任董事的反對票佔比亦達35%，反對管理層提出動議佔比也達29%。葉淑瑜預期，今年香港企業遭遇反對票的情况與2019年相差不遠。

此前港交所（0388）落實新規範，要求上市公司需就委任的獨董身兼超過6個獨董職務或以上解釋，但是葉淑瑜認為：「上市企業若只做好合規最低標準，未能滿足投資人的要求，亦非保證萬事大吉」。她認為，由一人出任多間上市公司獨董，甚至一人任職同一間公司獨董多年，均會令人質疑獨董對上市公司分配時間不足，亦令人質疑有關人選的獨立性。該行在港反對逾九成董事薪酬動議，反映上市公司在這方面處事欠透明度，見不到如何與釐定薪酬的重要表現指標（KPI）掛鈎。

葉淑瑜稱，安聯不會在投反對票後便收手，而是告知公司投反對票的原因，及表達對上市公司的期望，其會提供分析，讓有關公司了解到原有動議的問題所在，並且會聆聽公司的解釋，以判斷有多大程度去接受公司改變。大部分個案通常需時2至3年去改進。她認為，上市公司有需要轉變思維，要了解到提高企業管治有助提升投資者信心。亞太及香港的企業管治水平處於起步，相對處於最佳管治水平及尊重股東的英國，仍有進步空間。

與其上市公司動議遭反對，葉淑瑜說，安聯寧願就其所投資的公司去分析，在發現做得不好的地方時向有關公司反映問題作預警。進入2020年，她預見外國有更多股東主動提動議，在美國更有股東提出與社會及環境相關議案供上市公司表決，她期望亞洲的股東積極回應。

認為同股同權最平等有效

港交所早前啟動企業板同股不同權諮詢，葉淑瑜稱，安聯正進行內部溝通，其始終認為同股同權最平等、公平及有效。即使市面同股不同權的公司上市趨多，但是她認為，市場的反應未必積極。