經濟

股東會反對票增 安聯歸咎透明度不足

【明報專訊】近年香港上市公司舉行股東會，遭遇反對票有上升之勢。安聯投資指，該行去年在香港上市公司就董事薪酬、委任董事及管理層建議方案表決時，投反對票佔比分別高達93%、35%及29%，位居前列。安聯投資ESG分析師葉淑瑜表示，前述現象與香港上市公司處理動議的透明度不足有關，又認為有人兼任太多獨立非執行董事職務，並批評上市公司有只按企業管治守則最低標準行事之嫌，水平有待提高。

在港反對逾九成董事薪酬動議

安聯表示，在香港方面，該行就董事薪酬動議投下反對票佔比高達93%，在委任董事的反對票佔比亦達35%，反對管理層提出動議佔比也達29%。葉淑瑜預期，今年香港企業遭遇反對票的情况與2019年相差不遠。

此前港交所（0388）落實新規範，要求上市公司需就委任的獨董身兼超過6個獨董職務或以上解釋，但是葉淑瑜認為：「上市企業若只做好合規最低標準，未能滿足投資人的要求，亦非保證萬事大吉」。她認為，由一人出任多間上市公司獨董，甚至一人任職同一間公司獨董多年，均會令人質疑獨董對上市公司分配時間不足，亦令人質疑有關人選的獨立性。該行在港反對逾九成董事薪酬動議，反映上市公司在這方面處事欠透明度，見不到如何與釐定薪酬的重要表現指標（KPI）掛鈎。

葉淑瑜稱，安聯不會在投反對票後便收手，而是告知公司投反對票的原因，及表達對上市公司的期望，其會提供分析，讓有關公司了解到原有動議的問題所在，並且會聆聽公司的解釋，以判斷有多大程度去接受公司改變。大部分個案通常需時2至3年去改進。她認為，上市公司有需要轉變思維，要了解到提高企業管治有助提升投資者信心。亞太及香港的企業管治水平處於起步，相對處於最佳管治水平及尊重股東的英國，仍有進步空間。

與其上市公司動議遭反對，葉淑瑜說，安聯寧願就其所投資的公司去分析，在發現做得不好的地方時向有關公司反映問題作預警。進入2020年，她預見外國有更多股東主動提動議，在美國更有股東提出與社會及環境相關議案供上市公司表決，她期望亞洲的股東積極回應。

認為同股同權最平等有效

港交所早前啟動企業板同股不同權諮詢，葉淑瑜稱，安聯正進行內部溝通，其始終認為同股同權最平等、公平及有效。即使市面同股不同權的公司上市趨多，但是她認為，市場的反應未必積極。

相關字詞﹕港交所 獨立董事 葉淑瑜 安聯

上 / 下一篇新聞

武肺滿月 美孚估價跌最多逾半成 黃埔11期單位估值蒸發近3%
武肺滿月 美孚估價跌最多逾半成 黃埔11期單位估值蒸發近3%
受惠調高九成按保上限 居屋估價跌幅小於私宅
受惠調高九成按保上限 居屋估價跌幅小於私宅
柏匯1房660萬沽 業主料損手184萬
柏匯1房660萬沽 業主料損手184萬
傲瀧特色戶1.45億沽 西貢分層新高
傲瀧特色戶1.45億沽 西貢分層新高
美聯主席黃建業 下月起減薪四成
美聯主席黃建業 下月起減薪四成
上半月工商物業 錄107宗成交
上半月工商物業 錄107宗成交
金發局主席李律仁：本港具法制人才優勢 金融中心毋懼疫情社運挑戰
金發局主席李律仁：本港具法制人才優勢 金融中心毋懼疫情社運挑戰
多哈經驗體會香港法治地位 非食老本能與時並進
多哈經驗體會香港法治地位 非食老本能與時並進
金發局成立7年 有三大工作目標
金發局成立7年 有三大工作目標
會計界態度軟化 冀港交所釐清疑點 Webb：季報同屬臨時數字 沒有不發布理由
會計界態度軟化 冀港交所釐清疑點 Webb：季報同屬臨時數字 沒有不發布理由
上交所推「在線敲鑼」 武漢企業成首例
上交所推「在線敲鑼」 武漢企業成首例
會計師公會年內諮詢一人一票選會長
會計師公會年內諮詢一人一票選會長
外賣App生意逆市升 「做到無停手」
外賣App生意逆市升 「做到無停手」
無懼疫情 兩大平台齊擴充增人手
無懼疫情 兩大平台齊擴充增人手
國泰再有4航點停飛
國泰再有4航點停飛
海航賣21飛機套56億
海航賣21飛機套56億
青海省投3境外債宣布違約下巿 債權人斥避責 分析：債務處置機制不健全
青海省投3境外債宣布違約下巿 債權人斥避責 分析：債務處置機制不健全
地方債台高築 無力救國企
地方債台高築 無力救國企
遭追620萬元債 長興國際強調資金足
遭追620萬元債 長興國際強調資金足
陽光房地產商場 續租或先低後高
陽光房地產商場 續租或先低後高
平保料新業務價值可重返雙位數增長
平保料新業務價值可重返雙位數增長
港研三輪電動車 以「超跑」為藍本
港研三輪電動車 以「超跑」為藍本
港三輪電動車進軍國際 印度合資廠將年產6000部
港三輪電動車進軍國際 印度合資廠將年產6000部
張兆聰：科技股減磅 增持黃金債券
張兆聰：科技股減磅 增持黃金債券
鄺翠玲：顧家男可增月供金額
鄺翠玲：顧家男可增月供金額
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：物流恢復 吼阿里牛60614
金子：物流恢復 吼阿里牛60614
張兆聰：股市位高勢危 金價短線強勢
張兆聰：股市位高勢危 金價短線強勢
蔡金強：疫情下各國眾生相
蔡金強：疫情下各國眾生相
陳大為：減息真的救得了股市樓市？
陳大為：減息真的救得了股市樓市？
謝偉銓：切勿忽略疫情下的中產
謝偉銓：切勿忽略疫情下的中產
沈永年：經SARS一役 樓市難再現恐慌
沈永年：經SARS一役 樓市難再現恐慌
黃德几：分銷服務需求上升 潤燃上望阻力46元
黃德几：分銷服務需求上升 潤燃上望阻力46元
李聲揚：債息比疫情數據更有意義
李聲揚：債息比疫情數據更有意義
收息買本地電訊勝大笨象 專家：匯控派息無長進 香港電訊具防守力
收息買本地電訊勝大笨象 專家：匯控派息無長進 香港電訊具防守力
陸振球：長建勝在業務夠分散
陸振球：長建勝在業務夠分散
陸振球：港交所跑輸倫交所的啟示
陸振球：港交所跑輸倫交所的啟示
林少陽：流動性不足 監管須正視
林少陽：流動性不足 監管須正視
技術取勝：康師傅處上升通道
技術取勝：康師傅處上升通道
謝紹榮：直接買債 不如投資債券基金
謝紹榮：直接買債 不如投資債券基金
潘迪藍：債券價格愈升愈高的風險
潘迪藍：債券價格愈升愈高的風險
蘇沛豐：領展物業組合防守強 股息率吸引
蘇沛豐：領展物業組合防守強 股息率吸引
李順威：聯儲局減回購不會令股市見頂
李順威：聯儲局減回購不會令股市見頂
劉思明：趁港股調整 分段買科網股
劉思明：趁港股調整 分段買科網股
何啟聰：資金博反彈 騰訊購20173
何啟聰：資金博反彈 騰訊購20173
瑞銀亞洲：保費增長高 新華購12479
瑞銀亞洲：保費增長高 新華購12479
摩根大通亞洲：輪場資金追貨 中興Call 20885
摩根大通亞洲：輪場資金追貨 中興Call 20885
周顯：民生孖寶 一隻救一隻
周顯：民生孖寶 一隻救一隻
何國良：資金逐步走向復蘇行業
何國良：資金逐步走向復蘇行業
張佩儀：2020市場多變 部署強積金貼士
張佩儀：2020市場多變 部署強積金貼士
王弼：華爾街夢醒 下調壓力增
王弼：華爾街夢醒 下調壓力增
曾淵滄：港股牛市未盡 調整受美拖累
曾淵滄：港股牛市未盡 調整受美拖累
湯文亮：借錢慎防債仔實力太強
湯文亮：借錢慎防債仔實力太強
陳永傑：重創過後 入市時機
陳永傑：重創過後 入市時機
廖偉強：防疫之餘 不忘生意
廖偉強：防疫之餘 不忘生意
布少明：淡市逢生 筍租盤續現
布少明：淡市逢生 筍租盤續現
李志成：減辣宜早不宜遲
李志成：減辣宜早不宜遲
盧楚仁：日圓失避險功能 未與金價齊升
盧楚仁：日圓失避險功能 未與金價齊升
15 Western Street主攻上車收租客
15 Western Street主攻上車收租客
金獅罕見蝕讓 呎價險守1.6萬
金獅罕見蝕讓 呎價險守1.6萬
人民幣被看淡 買入時機未到
人民幣被看淡 買入時機未到