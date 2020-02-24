經濟

青海省投3境外債宣布違約下巿 債權人斥避責 分析：債務處置機制不健全

【明報專訊】國企青海省投資集團的境外債券違約事件有意外發展，聲稱獨立第三方的國臻國際上周二（18日）從債權人手上收購佔總額54%的債券後僅3天，上周五青海省投隨即宣布3隻境外債券交叉違約並下市，沒接受要約的債權人批評此舉是逃避監管責任。有分析認為，現時中國對債券違約的風險防範與處置，以及投資者保護機制的不健全，是影響到債券違約處理的重要因素。

明報記者 陳子凌

青海省投違約事件始於其一筆3億美元2021年到期債券不能按期兌付，其後與青海省投同屬青海省國資委旗下的國臻國際，向3筆債券持有人提出約6成的折讓價格收購債券，並於上周二公布，3筆總額8.5億美元的債券，合共有54%金額的債券持有人接受要約。

「獨立第三方」大折讓收購債券後即違約

就在要約結束後3天，上周五（21日）青海省投發公告，指當中一筆今年2月22日到期的3億美元債券因不能如期付本息而違約並下市。根據當日要約結果，這筆債券的接受要約金額為1.68億美元，佔比56.1%。而該筆債券的違約，觸發其餘兩筆境外債都違約。

雖然按本港上市規則，國臻國際與青海省投不屬關連公司，但兩者的特殊國企關係，及大折讓要約價早已惹來了部分債權人不滿，先後登報及致函證監會、國資委等部門申訴。對於國臻完成要約後，青海省投立即下市違約債券，不滿的債權人批評此舉是逃避監管，會繼續申訴及尋求法律行動。

內地評級機構中證鵬元高級研究員吳志武指出，中國的違約債券處置方式可分為司法訴訟及非司法訴訟，前者包括申請破產、起訴索償；後者包括自籌資金或抵押資產償付、債務重組及第三方代償。所謂第三方代償，是指第三方機構以低價向債權人收購的形式完成償付，然後通過資產重組等幫助公司經營改善，再由公司將債券贖回，透過價差獲取利益。

吳志武稱，現時內地的債權人大會制度、交叉違約條款等投資者保護機制不健全，例如債權人召開了大會，但會上提出的解決方案並不具有強制執行效力，發行人的態度對會議結果也具有很大影響，令債券違約後的處理受到影響。

國臻有權入稟 青海省投或被接管重組

目前來看，國臻收購青海省投債券的情况接近第三方代償，而作為3筆債券最大持份者，國臻亦有權向法院要求青海省投業務重組，如法院受理，則青海省投可能會被接管，進入清產核資、債權申報與審查，但能繼續經營。

相關字詞﹕國資委 交叉違約 國臻國際 青海省投 處置機制 債務重組 債券違約 剛性兌付

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