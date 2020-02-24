會計師公會年內諮詢一人一票選會長

會計師公會會長江智蛟解釋，普選一事自去年開始研究，先由專家小組討論，後又交予管治委員會。委員會研究後，認為更改選舉模式需修例，因此最終決定設立「獨立工作小組」，再對各方案進行研究，且需要對廣大會員進行諮詢。

核數費恐降 破產重組或上升

他表示，今年任務主要為設立工作小組，惟暫時對於小組成員、討論模式等均未有消息公布。換言之，今年內公會最快僅可就一人一票進行諮詢。

適逢外圍經濟下行，對於現時會計界處境，江智蛟則表示，估計未來經營情况較困難，但業界收入有不同板塊，應會「此消彼長」，最大挑戰則是客戶財政緊張情况下，或會壓低會計行業收費以控制開支。他分析，估計未來審計、稅務工作方面仍將有持續需求，惟部分會計行可能要面對核數費下降情况。其他業務方面，估計諮詢顧問、併購交易及新股上市業務數量均會下降，而處理破產及企業重組等業務未來或不降反升。