會計界態度軟化 冀港交所釐清疑點 Webb：季報同屬臨時數字 沒有不發布理由

明報記者 馬迪帆

早前曾與港交所會面商討押後事宜的會計師公會，近日再次發聲，指聯合聲明內容不夠具體，希望監管機構可釐清指引內容。香港會計師公會會長江智蛟對本報表示，指引中部分重要細節未有闡釋，例如判斷可提交財務資料是否「充足」的標準；若公司未能提交財報，是否等同於即時停牌等。

會計師公會：月底再與聯交所跟進

此前業界一直要求押後公布業績，但今次他表示，雖然聯交所早前的聯合公布未出現有關字眼，但見到監管機構已了解到會計界顧慮。他又稱，公會最快於2月底或3月初，就會員仍面對的問題與聯交所再作出跟進，希望聯交所可「微調」指引。

另有會計界人士表示，押後業績公布「死線」雖為理想處理辦法，但業界面對監管機構的「議價能力」甚微。ACCA香港分會副會長黃耀傑對本報稱，臨時指引缺乏在發布未審計業績情况下，對上市公司董事會責任的闡釋。他表示，未審計業績與最終業績數據或存在出入，若直接公布，上市公司董事會反而會面對誤導投資者風險，造成董事左右為難。他建議，公司可暫時作盈喜或盈警披露，押後詳盡業績公布。

商界此前亦提出，希望可延遲公司業績公布日期。上市公司商會總幹事黃明偉表示，若押後無法實現，則退而希望監管機構可酌情在披露要求上給予一定寬鬆空間，以免大量公司停牌擾亂市場。他表示，應將公司是否已作出最大努力達到披露標準納入考量；此外，對於董事責任亦應該酌情給予一定寬免，希望聯交所可盡快發布指引詳解。

ACCA：冀以盈利預告代替

對於會計界及商界意見，港交所回應本報查詢時再次表示，會繼續主動與上市公司聯絡，了解其發布財務資料的情况，以及提供適切的支援及指引。

不過，有投資者對港交所措施傾向認同，股評人David Webb表示，同意要求公司披露未審核業績，相信對上市公司而言操作上並無難度。他強調，上市公司的披露原則之一，是在了解到財務數據後，應盡可能知會投資者。他續稱，以往上市公司發布季度及中期業績公告均為未審計報告，加上公司管理層理應每月向董事會匯報財務表現，上市公司沒有理由不能公布未審計的全年業績。