多哈經驗體會香港法治地位 非食老本能與時並進

金發局主席李律仁不評輪個別公司的情況，惟分享自己在1999年參與「粵海重組」的經驗，指能夠為複雜的內地企業債務問題取得各方可以接受的解決方案，正正是本港金融市場的價值所在，而李自2010年起獲卡塔爾多哈的金融監管審裁處邀請任法官，以他處理案件時接觸各地「大師級」法官的經驗，體驗到香港的法律水平可與世界任何先進國家「平起平坐」，保持香港的法治不是食老本，尤其是實行的普通法制度能夠與時並進，可因應金融巿場的發展而自我完善和不斷改進。

1997年下半年亞洲金融風暴席捲本港，市場風險溢價上升，銀行隨即收緊信貸，廣東省政府在本港的窗口企業粵海的債務問題亦因此曝光，經過資產減值後，出現資不抵債的情況，根據畢馬威會計師的全面審計，參與重組的四間粵海公司總資產為288億元，與總負債490億元比較，資不抵債高達202億元；有關債務涉及逾200家銀行、逾300名企業債券持有人及逾1000家貿易債券持有人。

經過逾兩年磋商後，粵海境外債權人在2000年12月同意重組有關債務，平均削債率高達42.8%，而廣東省政府亦注入不少優質資產作支持，重組後「新粵海」總資產約483億元，超過總債券的339億元，包括獲注入東江水輸港業務、過去近20年股價長升長有的粵海投資(0270)(見附圖)。

曾代表證監參與粵海重組 與王岐山共事

李律仁回憶說，他在1999年從美國回港加入證監會任秘書長，亦曾參與粵海重組的工作，「當時外資普遍反對粵海進行債務重組，認為粵海有國家支持，應該剛性兌付，否則便等於改變遊戲規則，結果廣東省派出副省長王岐山來處理此事，成立債務重組小組，本港不同監管機構亦要參與小組運作提供意見；在代表證監會參與該小組的過程中，我深深感受到能夠解決這麼複雜的問題，正正便是香港的優勢所在」。

在耶魯大學畢業並在哈佛法學院取得博士學位的李律仁，曾在美國律師行任職，熟悉當地的金融和法律運作。他估計，假如中國企業在歐美發債，而有關債券跟着出現違約，需要進行債務重組，相信唯一解決問題的方法是由持份者委託律師處理，不會出現「粵海重組」此創新安排，令參與各方均取得相對可以接受的解決方案，「我們香港特色便是在『按本子辦事』的同時，亦不會『一本通書睇到老』，因為我們明白自己正在協助一個龐大經濟體去做一件人類歷史上偉大的發展工程，不斷尋找更好解決問題的可能性，直至目前我也感受到香港金融制度的這份活力。」

市場要發展 條例可更改 改革要進行

金發局的首任主席是查史美倫，查太於2018年5月出任港交所主席後，同年7月行政長官林鄭月娥委任李律仁出任金發局主席並且連任至今。李律仁在是次訪問中表示，回顧金發局成立7年的表現，最大亮點之一是由最初發表政策報告倡議開始積極推動「同股不同權」公司來港上市，而港交所於2018年4月就此修例後，過去一年多以來本港新股市場亦注入不少優質新血【編按：包括阿里巴巴(9988)及美團(3690)】：「我覺得金發局發表的大部分政策報告均獲跟進，最實在的例子是，在市場多年前開始提出『同股不同權』時，金發局是唯一一直支持及堅持，而今日其他監管機構及社會大眾均同意，在有效監管的同時，金融市場是需要發展的、條例是可以改變的、改革是需要進行的」。

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