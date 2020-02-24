金發局主席李律仁：本港具法制人才優勢 金融中心毋懼疫情社運挑戰

明報記者 葉創成、陸振球

上月農曆新年前後在本港爆發的新冠肺炎疫情至今已延續近一個月，市民普遍減少外出，不少打工仔在家工作，對零售及飲食業帶來沉重打擊，本港GDP在上季按年負增長後，本季料難免繼續收縮，經濟也正出現衰退，各行各業均面對不同挑戰，而被視為香港支柱產業之一的金融業，亦面對首次公開發售（IPO）期內大幅減少的陣痛。在上周四陽光普照的下午，李律仁應約在金發局中環辦公室接受訪問，記者期待這名正在頂層設計規劃本港金融業未來發展路向的資深大律師，為本港金融業及其他方面前路提供指引。

社交媒體資訊更發達 政府須更快應對疫情

李律仁將是次新冠疫情與2003年SARS比較打開話題，指其中一個不同之處是社會信息傳遞明顯加快，「SARS時政府明顯較市民掌握較多疫情資訊，每日下午4時由政府統一發布，並且公布就此實施應對政策，跟着政府可從傳媒報道掌握民情；但目前不同了，由於即時通訊軟件Whatsapp在本港已普及，現時的疫情資訊往往率先是由市民從Whatsapp互報，跟着是傳媒的24小時網上新聞，然後再由政府在每日下午4時的記者會上回應傳媒提問」。

Whatsapp及微信等即時通訊軟件不止在本港普及，全球主要國家及地區民眾亦廣泛使用，李律仁分析，此趨勢令全球民間的資訊流通加快，但政府功能的改變速度卻未能跟上，而美國總統特朗普從競選到當選以來不時在Twitter發放政策資訊，屬破格的做法，「特朗普不理會白宮的新聞發布部門等舊有機制，有甚麼重大事項或決策便直接以Twitter公布天下，快速傳遞他的想法」。

李律仁認為，對港府及公營機構來說，如何重整架構以回應24小時由社交媒體及傳媒湧現的資訊，是一項嚴峻的挑戰，而當局暫時亦未有改變由每日下午4時發布疫情資訊的安排，日後可考慮以不同渠道更快回應疫情進展，以及公布相關政策。

港確診數字低於日韓星 顯綜合實力

不過，李律仁亦強調，在本港與內地經濟及人流緊密聯繫的情况下，本港是次疫情的確診人數遠低於亞洲區內不少地區（見圖），可見本港整體社會應對疫情的綜合實力（Social Capacity）強勁，「我覺得不要只評價政府的表現，而是集中看整個社會如何應對是次疫情，例如我們香港人知道政府買不到足夠的口罩後，便自己從世界各地採購口罩，早前個別企業宣布早上限量發售口罩後，數百名市民從深夜開始排隊『打蛇餅』認購，面對這麼切身的問題仍然這樣守秩序，我曾在外國生活一段時間，無信心美國及英國的大城市可以同樣做到」。

至於是次疫情對本港金融業的影響，李律仁指出，由於目前港人往返內地及全球多個地方不像過往便捷，投資銀行家難以親身到當地與客戶磋商交易，故此不少首次公開發售（IPO）及收購合併交易的進度停滯，但他估計，假若疫情持續至下月甚至第二季，市場有識之士便會運用視像會議、雲審計（Cloud auditing）等方法來解決問題，不用海外公幹也能完成交易，「每一項困難來到，誰能夠最先解決困難便可以贏，我們香港人一定會想到解決問題的方法」。金發局暫時亦擬按照既定計劃，在第二季於澳門舉辦大型展覽推廣本港的財富管理業務。

本地金融體制往績佳 帶來信心

李律仁續說，雖然本港是次疫情期間曾出現不少假新聞（Fake News）引發社會亂象，但暫時未有影響金融市場，從中可反映市民對金融體系的信心，「新冠疫情是一件大事件，難免亦會觸發不少假新聞，例如早前有人謠傳本港食米儲備不足，市民便走去搶米，因為他們擔心不這樣做會蝕底，但這些情况暫時未有在金融市場內發生。由此判斷，我認為應對假新聞的最佳方法，便是提供更多資訊予市民掌握實况，而這些信心需要長時間累積回來，例如目前港人便對金管局、證監會、港交所及其他金融監管機構均很有信心，故此日後即使有人謠傳某銀行流動性不足，但我相信只要金管局走出來表示無此問題，市民便會相信金管局、不會到該銀行擠提；過去的優秀往績帶來市民對金融機構的信心，這的確是本港的寶藏」。

港遭穆迪降評級 平常心面對

除了當下面對的疫情外，本港去年6月由反修例所觸發的社會動盪至今仍未完全平息，國際信貸評級機構穆迪於上月便因此將本港長期信貸評級由Aa2降至Aa3，是自2017年5月後第二次降港評級，目前僅較中國大陸的評級高出一級。穆迪認為，港府自治權受到的制約比想像中大，且管治能力亦遜於預期，是降級的主要原因。

李律仁就此回應，指自己同意穆迪的觀點，雖然本港與內地在金融、經濟及社會層面的融合有眾多好處，例如自從滬港通及深港通先後於2014年11月及2016年12月開通，內地及本港股市互聯互通為雙方市場均帶來新資金，市場因此亦更有效率，但不得不承認的是，融合亦會帶來潛在下行風險（potential downside），後者屬難以一次過解決的問題，往往等有關問題浮現後再去跟進處理。他續說，假如國際信貸評級機構穆迪把焦點放於上述的潛在下行風險，因此下調本港評級，屬不無道理，但投資者明白有關機制如何運作後，可以平常心看待結果，並且分享自己在美國耶魯大學讀書時面對排行榜的經驗。

信貸評級如大學排名 有升有跌

「我在耶魯大學讀書時，該校在全美國的大學排名曾由第二名升上第一名，跟着又跌回第二名，但期內我完全感覺不到耶魯大學有何改變，由此我得出結論，評級機構總要不停作出評估，否則若長期維持相同評級的話，不論是評級機構、或對被評級的大學或地區也不會有進步。而作為被評級者，我的態度是以平常心面對，只要評級仍然處於前列，我只要繼續做好自己便可以了，例如我在耶魯大學讀書時，到底怎樣才可真正評估耶魯、哈佛或普林斯頓大學排名全美第一呢？即使評級機構的方法很科學，也只是盡力而為，套用於目前本港的情况，它（穆迪）也要向評級使用者交代有留意最新事態發展，我便是這樣去看是次評級下調的問題了。」

只要有錢賺拎得走 仍吸引國際投資者

不過，李律仁亦承認，本港近月的社會運動，的確影響內地與本港的關係，以及影響外國投資者對本港的信心，而金發局的責任是面對這些問題，並且向內地及外國業界講解事件的前因後果，尤其是說明本港金融市場仍具備「有錢賺、拎得走」的兩大優勢，可維持投資者對本港國際金融中心的信心。「我覺得投資最主要要考慮兩件事，第一是有否機遇、可否賺錢；第二是賺錢後可否拎走，若很多機遇但最後錢拎不走，便是『盞搞』。套用於目前的全球時局，首先投資機遇無可置疑是在亞洲，並且由區內最大的經濟體主導，故此中國市場肯定有投資機遇；跟着的問題是賺錢後能否拎走，資金自由流通是我們的小憲法（基本法）保障，故此本港不會作出任何外匯管制，再加上目前的方便程度很高，投資者只要到銀行開設本港及倫敦的雙邊戶口，跟着只要按一個鍵便可以把資金由本港轉到倫敦，這是全世界沒有其他地方可以做到的，也是本港金融市場對國際投資者的重大吸引力。」

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