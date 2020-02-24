美聯主席黃建業 下月起減薪四成

暫為期3個月 以示共渡時艱

黃建業表示，香港經濟正面臨2003年SARS後最嚴峻挑戰，而目前物業交投萎縮程度更甚於SARS，預期今年2月全月，一手銷售僅350伙，按月大跌約七成，或成約4年新低；二手成交雖然近日略反彈，但料2月全月僅錄約2200宗，亦按月跌約三成，為近15個月新低。

黃認為，樓市交投萎縮主要受3大因素影響，其一是香港於過去兩年先後經歷政治事件衝擊，今年又爆發新型肺炎導致經濟下滑，打擊買家入市信心；其次是樓價跌幅遠不如市場預期，業主持貨力強，並未大幅劈價求售；第三，樓市受辣招綑綁，尤其是額外印花稅SSD的設立，嚴重窒礙二手流轉。黃建業表示，政府應及早推出「樓市逆週期措施」，減辣以替樓市「鬆綁」，令交投回復正軌。

中原：業績稍差減薪傷士氣

另中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑回應本報查詢時稱，近日一手、二手物業成交轉活，中原地產2月有機會「唔使蝕」，並指公司「賺咗咁多年錢，一兩個月業績差少少就減人工，好傷士氣」，個人絕對不同意、不支持減薪。陳續稱，早前曾與中原集團主席兼總裁施永青商量，認為現時不需要裁員減薪，就連放無薪假亦無意實行。