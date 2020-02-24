傲瀧特色戶1.45億沽 西貢分層新高

【明報專訊】雖然武漢肺炎疫情持續擴大，但新盤銷情稍有起色，綜合市場資訊，過去2日主要新盤共錄約65宗成交，按周升一倍，而且不乏高價成交；新世界（0017）已屆現樓的西貢傲瀧，新沽出A座P1室，屬實用3372呎連844方呎天台特色戶，成交價逾1.45億元、實呎43012元，成交價、呎價均打破項目新高記錄，相關成交價料亦創西貢屋苑式分層物業新高價指標。
上述傲瀧特色戶成交，相關成交價料亦屬今年暫時最高的單一新盤單位成交價，買家據悉是香港本地客，擬購入自用；傲瀧近日連錄四宗大額成交，套現逾3.3億元，而項目2017年中至今累售644伙、套現逾187億元。
傳緹山短期重啟銷售
另市場消息指，嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道豪宅緹山，擬短期重新開展銷售，主力推出洋房。去年5月，緹山2座7樓A室頂層特色戶以3.071億元售出，單位實用3017方呎，屬4房4套間隔另連天台和2個車位，成交呎價達10.18萬元。嘉華（0173）大埔白石角嘉熙亦上載新銷售安排，周四（27日）新一輪發售53伙。
本月整體新盤市况疲弱，迄今暫累錄逾250宗成交；恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，過去兩日售12伙。另興勝創建（0896）深水埗WEST PARK，昨以928萬元售出16樓B室，屬實用493方呎兩房戶，實呎逾1.88萬元。WEST PARK上月開售至今累沽18伙、套現1.2億元。