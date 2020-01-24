柏匯1房660萬沽 業主料損手184萬

市場消息稱，上述柏匯高層A室，實用328方呎，原業主最初以700萬元放售，最新以660萬元售出，實呎2.01萬元，減幅40萬元或5.7%。資對顯示，原業主2017年3月底以750萬元購入，帳面蝕約90萬元，因持貨未夠3年需付樓價一成、即66萬元SSD額印稅，雖然當年購入時需付樓價7.5%、即約56萬元雙倍印花稅DSD，但其後因售出手頭單位而獲退稅，連同佣金在內，估計實蝕近184萬元、實際蝕幅約25%。

美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，荃灣指標屋苑愉景新城第6座高層E室，屬實用610方呎3房戶，原業主去年5月放盤叫價950萬元，累減100萬元或11%後，以850萬元售出，實呎1.39萬元，屬市價；原業主1998年以314.8萬元購入，持貨約22年，帳面賺逾535萬元或1.7倍。

愉景新城3房劈價百萬後易手

豪宅方面，代理消息稱，大潭浪琴園1座中層A室，實用1397方呎，最新以3200萬元易手，實呎2.29萬元，與2018年7月、即約一年半前，同座稍高數層、面積相同A室成交價3280萬元售價相若；原業主2004年以1167萬元購入，持貨約16年，帳面獲利2033萬元或1.7倍。

浪琴園成交價重返1年半前價位

祥益地產營業董事胡志偉稱，屯門建生邨樂生樓中層17室，實用385方呎，去年5月於未補價市場放盤叫價220萬元，累減57萬元或26%後，以163萬元（未補地價）售出，實呎4234元，成交價重返2019年2月水平，相對上一宗同類交投、於去年9月錄得的205萬元成交價，跌幅逾20%，惟原業主早於1998年以11.65萬元（未補地價）購入，帳面仍賺逾151萬元或13倍。

另中原、美聯統計，十大屋苑過去兩日錄23宗、24宗成交，均創17周即逾4個月新高。