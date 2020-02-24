經濟

武肺滿月 美孚估價跌最多逾半成 黃埔11期單位估值蒸發近3%

【明報專訊】受武漢肺炎疫情持續擴大困擾，促使部分二手業主願意減價、甚至蝕讓出貨，令本港樓價繼去年下半年在反修例事件後，又再出現調整。本報統計十大私人屋苑的銀行估值變化，發現自1月23日、即香港出現首宗武漢肺炎確診個案後的1個月時間，九成私人屋苑的單位估價個案出現跌幅，最多較1個月前跌逾5%。

明報記者 林尚民

本報2012年起挑選十大私人屋苑共20個單位，透過匯豐銀行、中銀香港（2388）及恒生銀行（0011）進行網上估價，共涉60個估價個案；同時挑選十大居屋屋苑共20個單位，透過匯豐銀行、中銀香港網上估價，共涉及40個估價個案，兩者共100個估價個案。

九成私宅估價現跌勢

本報發現，該60個私人屋苑估價個案中，有54個個案下跌，佔比九成，跌幅由約0.1%至逾5%，反映三大銀行對私樓樓價普遍看淡，另有4宗最新估值與1個月前不變，佔比約6.7%；至於估值上升的僅兩宗，佔整體個案3.3%。在60個個案中，以大單位估值跌幅較大，如荔枝角美孚新邨2期百老匯街44座頂層一個單位，實用1435方呎，匯豐銀行最新估值2132萬元，實呎14,857元，對比1個月前估值2254萬元，最新估值在1個月間蒸發122萬元或5.4%，為60個估價個案中跌幅最大。

三大銀行對私樓價錢普遍看淡

反觀，美孚新邨6期恒柏徑4號一個實用507方呎中層C室，匯豐銀行最新估值676萬元、實呎13,333元，對比1個月前的估值693萬元低約2.5%。至於跌幅最細個案是藍田麗港城23座高層A室，單位實用748方呎，匯豐銀行最新估值1310萬元，比1個月前僅低0.07%。

可留意的是，錄得武漢肺炎確診個案的紅磡黃埔花園11期，一個實用470方呎的12座中層E室，匯豐銀行、中銀香港及恒生銀行3家銀行最新估值分別為769萬元、734萬元及769萬元，對比同一銀行1個月前的估值，分別下跌及2.8%、2.9%及2.8%，估值跌幅相若。

上周公布的中原估價指數（主要銀行）CVI報12.5點，較前周的16.02點跌3.52點或22%。CVI是中原地產根據每個中原城市指數成份屋苑，選取樣本單位，調查主要銀行的估價變幅，每周調查銀行對樣本單位的估價，比較1個月前估值，計算出估價按月變幅，CVI在40點以下反覆徘徊，反映銀行睇淡樓市，樓價亦會向下；指數若達100點則顯示銀行完全睇好，0點完全睇淡，50點是睇好或睇淡分界。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CVI跌穿去年社會事件期間的低位13.93點，有機會進一步跌穿10點水平，並開始尋底階段，而同期樓市調整持續，但非轉勢大跌。

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