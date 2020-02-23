內地經濟「春寒料峭」

粵蘇滬復工率逾50% 百業漸興

據官方統計，目前廣東、江蘇、上海等部分經濟發達省市規模以上工業企業復工率已超50%。石油石化、通訊、電網、交通運輸等重點行業開工率目前已超過95%，有些已全部開工。涉及疫情防控物資的行業復工復產進度更快，如口罩截至2月17日產能利用率已高達110%。

此前受疫情影響暫時關門的超市、便利店也陸續恢復營業。截至2月20日，全國大型連鎖超市平均開業率超過95%，八成左右便利店重新開門。前段時間一度空無一人的步行商業街，眼下人氣也在恢復。

外貿方面，四個進出口總額佔全國一半以上的貿易大省大多數企業已經復工，其中浙江、山東重點外貿企業復工率均在70%左右。在廣東，隨着愈來愈多外地務工者返廠上班，一批家電、汽車企業也快速運轉起來。多家出口商稱，目前正在加班加點趕進度，力求按時完成此前接下的訂單。

疫情拖愈長 波及面愈大

但即使「加班加點」，疫情對第一季度內地經濟也將造成難以挽回的影響。

疫情對經濟的影響主要取決於持續時間長短。若控制在一個月份，則影響主要集中於消費，餐飲、住宿、娛樂、旅遊、交通運輸等服務業首當其衝；若控制在兩個月內，影響就不免要擴大到生產，涉及工業、建築業、農業等多方面，若何時能夠控制時間無法確定，影響將更大，投資者信心和預期也會受損。

從1月數據觀之，疫情影響已經波及方方面面。當月，內地汽車銷量按年下降18%，創多年來最大跌幅，家電、金銀珠寶、服裝鞋帽等商品銷售額也有明顯回落；吸收外資增速有所下滑。

考慮到目前疫情防控仍未取得決定進展，預計一季度中國消費、投資、進出口、吸收外資各項數據都將大大低於去年同期。不過，第一季度佔全年經濟比重歷來為全年最低，第二三四季度仍有挽回餘地。

眼下內地當務之急，是爭取2月底基本控制住疫情擴張勢頭，早日迎來確診病例存量拐點。若這一目標能夠實現，則全年經濟前景依然可期。

[馮其十 神州新形勢]