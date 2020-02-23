荃中一周8宗 成交比平日更旺

荃景圍一周16成交 成交暢旺

美聯物業高級分區營業經理鍾家豪指出，荃灣荃景圍於過去一周亦錄得16宗成交，成交暢旺，主要是荃景圍各屋苑目前的做價已較去年上半年高位回落5%至8%，準買家有感減價盤源已不斷被吸納，擔心可選擇的單位不多，故加快入市。

上車樂園之一的荃灣中心昨日也最少錄2宗成交，其中一宗為11座中層A室，實用324方呎，原則1房戶，原業主兩日前以450萬元放售，隨即獲上車客洽詢，業主減價10萬元或2%，以440萬元成交，實呎13,580元。原業主於2015年6月以355萬元購入單位，持貨逾4年，帳面獲利85萬元或24%。

另一宗成交為荃灣中心16座中層B室，實用面積374方呎，兩房戶望山景，原業主早前以530萬元，叫價些微高於市價，但仍吸引數組準買家垂青，原業主亦接受議價，終獲上車客以480萬元承接，較原叫價低50萬元或9%，折合實呎12834元。原業主於2013年5月以285.8萬元購入單位，持貨近7年，帳面獲利194.2萬元，物業升值68%。

柏蔚山8206萬售1伙複式

上車屋苑交投暢旺，一手市場銷情亦不俗，昨日單日錄逾30宗成交，其中新世界（0017）旗下北角柏蔚山昨日以招標形式沽出一伙複式戶，有關單位為3座33及35樓C室，實用面積1,625方呎，成交價8,206.2萬元，實呎5.05萬元，暫為本月最大額的新盤成交。據悉，項目由開售至今，累售587伙，佔全盤總數611伙的96%，套現逾144億元。

另同系西貢傲瀧，昨日亦沽出1伙天台複式戶，單位C座P2室，實用2,206方呎，連916呎私人天台，成交價6,257萬元，實呎28,364。傲瀧累售643伙，佔全盤680伙的逾94%，連同車位銷售，共套現逾186億元。