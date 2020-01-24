路透綜合分析師：首季GDP降至4.5%

2009年豬流感全球GDP減0.5百分點

中國社會科學院經濟學家張明預期，今次疫情將在2月中見頂，並在3月底結束，令中國第一季GDP增長率可能降至5％或以下，促使政府採取更多刺激措施。摩根士丹利的報告預期，今次疫情或拖慢中國第一季GDP增長1個百分點。路透社綜合40名分析師的預測，預期中國第一季GDP增幅將降至4.5%，拖累2020全年經濟增速從上年的6.1%降至5.5%，這將至少是1990年有可比數據以來最低水平。

投資評級機構穆迪看淡中國經濟前景，預測今年中國GDP僅增長5.2%。國際貨幣基金組織（IMF）重申，全球經濟在中美達成貿易協議後有回穩迹象，不過最新疫情是意料之外，經濟走向將取決於可多快控制疫情，若疫情影響可盡快告終，中國經濟可望迅速反彈。但疫情若長期持續，妨礙供應鏈運作，將對全球經濟帶來重大影響。