分析員用另類指標 追蹤中國經濟

資料來源：《金融時報》、《華爾街日報》

受疫情影響，內地部分城市對外交通中斷、大量廠房關閉，令分析師普遍看淡中國首季經濟表現。分析師之間更展開競爭，希望透過不同的指標，搶先一步為中國首季經濟把脈。總部位於北京的研究機構BigOne Lab表示，由於主要客戶（包括機構投資者及企業）都在詢問疫情對內地不同行業的經濟影響及恢復速度，因此正向客戶提供更多經濟追蹤指標。

瑞幸咖啡2月中87％店仍停業

BigOne的數據反映，企業恢復生產的進展緩慢。例如2月初，內地最大的送餐平台美團點評所追蹤的100萬家餐廳當中，83％關閉。截至2月中，在內地經營約5500家門店的瑞幸咖啡，仍有87％暫停服務。

總部設在愛爾蘭都柏林的數據供應商Eagle Alpha表示，航空公司的預訂反映，今次疫情對航空業的影響是歷來最大，超越2003年SARS爆發時期及2001年的「九一一恐襲」。內地今次疫情迄今令往返中國及中國內陸的航班服務減少1000萬個機位。

內地農曆新年假期延長後，原本應該在本月中陸續恢復經濟活動，但交通擠塞率、煤炭消耗、房地產銷售量等指標仍遠低於正常水平。凱投宏觀（Capital Economics）指出，所有指標都描繪出類似的景象，就是經濟狀况像每年踏入農曆年假期間那樣冷清，然後幾乎沒有回升。

空氣指標推斷 工業活動低迷

摩根士丹利分析師稱，投資者近期最常提出的問題，就是應如何追蹤內地恢復生產的速度。大摩指出，按照空氣質素的指標推斷，工業活動可能較原本產能低50％至80％。分析師對內地煤炭消耗量的數據非常關注，因為這是為數不多的每天公布工業數據之一。高盛指出，中國主要電力公司上周二的平均燃煤量不到40萬噸，較2019年農曆新年過後的同期水平下降約40%。這數據似乎非常惡劣，但若要以此審視中國製造業的全面狀况，相關數據似乎不像投資者認為那般有價值。

過去5年，僅金屬冶煉、化工和建築材料這三大行業，就耗用了中國工廠總耗電量的54%。因此疲弱的煤炭消費量，很大程度反映建築材料產量下滑和房地產行業低迷。房地產的銷售目前已基本停頓。但若要評估包括電子行業在內的輕工業，煤炭消耗量不一定是可靠的指標。高盛的經濟師指出，近期部分數據出現溫和反彈，但綜合所有工業和服務業指標，2月中以前的經濟活動仍相對疲軟。

大摩：逾六成人未返工作崗位

最可靠的指標應該是人員流動數字。根據搜索巨頭百度的人口遷移數據，摩根士丹利估計在春節假期離開一線城市的人員當中，已返回工作崗位的不到40%。去年這個時候，幾乎所有人都已返回工作崗位。工人重返崗位的進度緩慢是重大問題。外來務工人員仍佔中國勞動力總數約40%。

根據內地政府的交通運輸部數據，截至上周二，春節期間鐵路、公路、水路和航空的乘客出行總數，較2019年同期下降50%。Brandywine環球投資管理公司參考了百度的流量、衛星導航公司TomTom統計的汽車流量等指標，預期內地首季數據欠佳。