美證交查奧馳亞入股Juul

Juul捲入訴訟 估值大跌

知情人士指出，SEC已向奧馳亞和Juul發出傳票，兩家公司亦已回應。當中包括，Juul已經交出與奧馳亞的往來書信，以及在交易前與奧馳亞分享的財務預測等相關文件。

奧馳亞對Juul的投資使這間初創公司估值曾達到380億美元（約2964億港元），但去年以來，Juul因為涉嫌誤導未成年兒童購買其產品，令未成年兒童對尼古丁上癮等問題而飽受訴訟，發展受阻。

奧馳亞更因此在去年11月及今年1月底，短短3個月內先後對Juul的投資減值45億美元（約351億港元）和41億美元（約319.8億港元），令目前Juul的估值跌至只有約120億美元（約936億港元）。

另外，就日前發現部分尚未交付737 MAX飛機機翼油箱內，發現外來物碎片（foreign object debris，FOD）一事，波音發言人指出，經內部調查後，發現在50架尚未交付的737 MAX飛機當中，有35架於機翼油箱中發現了碎片。