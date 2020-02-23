巴菲特：與芒格一齊離開 巴郡百分百準備好

【明報專訊】「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway Inc.）香港時間昨晚公布第四季及全年業績。對於自己現年89歲而副手芒格更是96歲的「高齡問題」，巴菲特在致股東信上派定心丸，指巴郡現時資產龐大且全面，加上公司培訓人才，所以「股東們不用擔心，巴郡已100%準備好我與芒格的離開（departure）」。值得注意是，巴菲特還表示，巴郡高層阿貝爾（Greg Abel）及賈因（Ajit Jain）將在5月舉行的股東會上回答問題，一反過往總是由巴菲特自己和芒格答問的傳統。