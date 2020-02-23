美股三大指數挫 富時納A股擴容

標普科技股指數大跌2.3%

標普科技股行業指數大跌2.3%，拖累標普500指數表現最多，蘋果周中預告疫情令中國工廠停工，亦減少對產品需求，無法達成今季的營業收入預期，上周五續跌2.26%，微軟跌3.16%。而與中國有着密切聯繫的芯片股亦大跌，費城半導體指數下跌3%，高通跌2.73%，Nvidia跌4.74%。

恒指夜期上周五回升，不過未能衝破恒指周五（21日）收市的27,308點，收報27,280點，上升80點，仍低水29點。港股ADR比例指數報27,322點，上升14.32點。市傳或從意大利裕信銀行空降新行政總裁的匯控（0005）ADR折合報56.79港元，比本港高收0.24%，騰訊（0700）ADR折合報400.83元，比本港低收0.04%。

料為A股帶來40億美元淨流入

另外，富時羅素公布2月份的半年指數檢討，如期將全球股票指數系列（GEIS）的A股納入因子由15%提升至25%，3月23日開市前生效。今次是第一階段納入的最後一步，佔全個計劃的40%，以早前估計第一階段會帶來100億美元被動式資金計，今次可為A股帶來40億美元的淨流入。

富時羅素新納入88隻A股，包括10隻大型股、7隻中型股、67隻小型股，以及4隻微型股，另調整53隻早前納入A股大中小型股的分類，1隻微型股被剔除。