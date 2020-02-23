中央求達小康目標 專家：以三季增長追回進度

國家主席習近平於會議上更明確要求，要努力達成今年經濟增長目標、實現小康及脫貧目標，完成「十三五」規劃工作，意味着中央並未因疫情而放棄今年經濟增長要求。

意味中央未因疫情放棄經濟增長

為達目標，會議提出加強積極財政政策，提高穩健貨幣政策靈活適度，為疫情防控、復工復產和實體經濟發展提供金融服務，扶助受疫情影響嚴重的行業。另外亦要積極擴大有效需求，促進消費回補和潛力釋放，發揮有效投資關鍵作用，加大新投資項目開工，加快在建項目建設進度。

信銀國際首席經濟師廖群表示，春節完結陸續復工後一周，湖北省以外地區感染肺炎人數持續下降，雖然復工令疫情再增加的風險存在，但目前看來問題還不是太大。

專家：全年GDP增長至少需達5.5%

對於中央堅持要實現小康目標，廖群認為，今年中國經濟表現仍然要視乎整體疫情會否再有反覆，目前情况比市場預期為佳，有機會在首季受控。他預期要達成今年GDP比2010年增長一倍的小康目標，全年GDP的增長至少需要達到5.5%。若疫情在3月受控，經濟開始復蘇，餘下三季可大致追回首季的損失，政府亦會以經濟增長目標進行寬鬆，則今年仍有望達成目標。