人行穩軍心：續降企業融資成本 「疫情對經濟影響有限 人幣不會大幅波動」

明報記者 歐陽偉昉

在疫情下盡快恢復經濟運行，已是中國當前急務，國家主席習近平前日於中央政治局會議上便提到要做好經濟發展工作。人行副行長劉國強及陳雨露，昨日分別接受內媒《金融時報》及官媒《央視財經》訪問，亦不約而同為市場打強心針，強調疫情對中國經濟的影響有限而短暫。

續推LPR改革 引導利率下行

劉國強提到，疫情對短期經濟增長的影響主要是期間消費大幅減少，企業生產可能受延遲復工、限制交通等措施的影響；工資、租金、利息等支出也加大企業的現金流壓力，但從近期公布的經濟數據看，仍具備平穩增長的基礎。

人行早前已透過加大公開市場操作釋放流動性，日前亦下調了MLF和LPR利率，劉國強表示，人行將繼續推進LPR改革，引導實際貸款利率下行，亦會運用多種貨幣政策工具保持流動性合理充裕，但堅決不會大水漫灌。至於去年未有改動的存款基準利率，劉國強指出，該利率是利率體系中的「壓艙石」，將長期保留，未來會綜合考慮經濟增長、物價水平等基本因素，適時適度調整。

陳雨露：金融市場整體運行仍平穩

劉國強亦重申，下調LPR不會影響個人房貸利率，房住不炒仍然是當前房地產政策的定位。疫情雖然可能會對物價形成擾動，但目前物資總供求基本平衡，不存在長期通脹或通縮的基礎，人行亦將保持物價水平基本穩定，防範信用收縮與經濟下行疊加影響。

金融風險方面，陳雨露則表示，因過去兩年對債務槓桿率、影子銀行、互聯網金融、金融違法犯罪、中小金融機構不良資產處置及企業債務等金融風險的防範化解工作取得階段成效，疫情暴發雖令金融市場有波動，但整體運行仍平穩。至於人民幣匯率，陳雨露表示中國國際收支和人民幣的外匯供求大致平衡，國際資本對人民幣資產配置需求亦持續增強，因此不會出現大幅貶值或升值。