君豪峰近太古坊 高層飽覽維港景

明報記者 張允亭

攝影 林若勤

位於英皇道856號的君豪峰，樓高32層，共提供464伙。項目一梯16伙，設有3部升降機，單位實用面積由193方呎的開放式戶起，至451方呎的2房間隔，以1房戶為主打，共有261伙，佔整體單位約56%。君豪峰於2017年底以樓花形式開售，至今已售出逾九成，目前尚有44伙待售；而項目亦已於去年第三季正式入伙，故現時買家可「即買即住」，或即時放租。

主打細戶吸收租客上車客

發展商早前開放兩個頂層現樓單位予傳媒參觀，其中為36樓E室1房單位，實用面積300方呎，向東北。單位採用電子門鎖，住客可使用密碼開門。客廳以方形開則，易於放置家俬，且採用落地玻璃窗，可增加室外自然光，再配合單位樓層高度有約3.35米（約11呎），予人更寬敞的空間感。客廳對外連接露台，景觀開揚，可將維港及東區走廊一帶的開揚景觀盡收眼底。

廚房設於門口右方，採開放式設計，以增加室內空間，除了附有木紋廚櫃外，亦備有雪櫃、微波爐及抽油煙機等名牌家電，同時設有煤氣煮食爐，可明火煮食。廚房旁邊的浴室選用趟門設計，更節省空間，牆身以雲石瓷磚鋪砌，內設有淋浴間及儲物櫃等配套，而浴室設有窗戶，幫助空氣流通。

睡房長約2.1米、闊約2.15米，面積約49方呎，與現時普遍新盤的房間面積相若，外連16方呎的工作平台。

玄關位置加設全身鏡貼心

另一個現樓示範單位為36樓A室，實用面積234方呎，屬於開放式間隔。雖然單位內籠「一眼睇晒」，但發展商為買家提供不少貼心設計，例如在玄關位置加設一面全身鏡，方便住戶出入時整理衣裝，同時增加視覺上的空間感；在廚房和浴室均附有到頂的收納櫃，以提升儲物空間，令家居更見實用。

雖然項目不設停車場，但周邊交通配套完善，與港鐵鰂魚涌站僅約數分鐘步程，區內的巴士網絡亦四通八達。與此同時，君豪峰亦鄰近區內的商業地段太古坊，步行10分鐘可達，對該處的上班一族而言非常便利，加上周邊食肆及民生商店林立，可滿足住客的生活需求。

■有片睇

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