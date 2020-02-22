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經濟
2020年2月22日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
新地過渡房屋地 被財團申建5000伙 申請人為兩家海外註冊公司 新地提反對
兩公司3年前5.1億購入區內兩地
旺角蚊型地下周五招標 估值逾2.5億
太古城確診後連錄5宗成交
5新盤昨沽5伙 吸金近2億
2月首兩周中國乘用車銷售跌九成 乘聯會：復工不理想 全月料跌七成
憧憬中央出手 車股本周齊反彈
大摩降評級 領展見52周低
港匯轉弱 昨跌至7.79
疫情打擊保險銷售 平保1月壽險保費收入跌13%
保監准遙距銷售扣稅孖寶 延長冷靜期
美高梅爭取放寬債務契約 指銀行初步態度支持 彭博：涉資97.5億
機管局推新一輪減租減航空收費
陳廷驊前妻楊福娥逝世終年92歲
Goji旺角雅蘭店被追逾263萬租
麗展擬私有化麗豐控股
星島發盈警 高層減薪1/4
Tesla品牌排名急升8位 Model 3打入「10佳汽車」
美PMI收縮 道指早段跌逾200點
巴菲特成標普500「最長壽」CEO
百佳推380元「米麵紙安心套餐」
陸振球：香港樓市非完全自由市場運作
周末睇樓好去處
君豪峰近太古坊 高層飽覽維港景
會所逾萬呎 社區配套齊備
綠化外牆 添環保設計元素
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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新地過渡房屋地 被財團申建5000伙 申請人為兩家海外註冊公司 新地提反對
兩公司3年前5.1億購入區內兩地
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周末睇樓好去處
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會所逾萬呎 社區配套齊備
綠化外牆 添環保設計元素
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會所逾萬呎 社區配套齊備
綠化外牆 添環保設計元素
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