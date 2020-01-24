美PMI收縮 道指早段跌逾200點

美30年債息新低 金價7年高

美國10年國債孳息率跌至1.45厘，是9月初以來低位，與3月期債券孳息率倒掛，而美國30年國債孳息率亦跌至1.89厘創歷史低位。市場恐原油需求減少，國際油價跌約2%。布蘭特期油跌穿每桶58美元，紐約期油在每桶53美元以下徘徊。

計劃於今夏啟動的低成本交易所MEMX最新一輪融資，由摩通、高盛及高頻交易商Jane Street Capital LLC領投，支持其以低廉收費與紐約證交所及納斯達克股票市場（Nasdaq）展開競爭。MEMX去年初已在9個華爾街巨頭、券商及高頻交易商支持下成立。MEMX表示，新加入的金融機構將在董事會獲得席位，與始創投資者享有同樣的投票權。該交易正爭取美國證交會（SEC）審批，目標是於7月24日啟動。

經紀和交易員長期不滿美國大型交易所集團涉嫌壟斷，對市場數據傳送等收取高昂費用，希望透過MEMX以低價刺激競爭，促使其他交易所保持較低收費。摩通表示，降低數據成本將使所有客戶受益。紐交所、納斯達克和芝加哥期權交易所（CBOE）則表示，其收費合理。

美國約60%的股票交易量由3家公司經營的交易所進行。它們分別為美國洲際交易所（ICE）經營的紐交所、納斯達克及CBOE。餘下40%的股票交易，則由高頻交易商Virtu Financial Inc.及Citadel證券進行。後兩者都是MEMX的創始財團，預計它們將會為MEMX提供報價及執行交易。MEMX其他投資者還包括美銀、瑞銀、嘉信理財（Charles Schwab）、億創證券（E*Trade）、富達投資、摩根士丹利和德美利（TD Ameritrade）。MEMX未透露在新一輪融資籌集了多少資金。總部位於新澤西州的MEMX，在去年的第一輪融資籌得7000萬美元。

（綜合報道）

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