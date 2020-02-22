Tesla品牌排名急升8位 Model 3打入「10佳汽車」

《消費者報告》對特斯拉和Model 3的正面評價，反映其電動車質量及可靠性穩步取得進展，不過特斯拉股價早段隨大市下滑逾1%。《消費者報告》汽車測試高級總監費舍爾稱，Model 3和Model S的可靠性都顯著改善，足以令特斯拉的品牌分數升幅，高於調查中的其他汽車品牌。在美國主要汽車製造商當中，特斯拉的排名是最高之一，與福特（Ford）旗下的Lincoln品牌並列11位。通用汽車（GM）的雪佛蘭和GMC分別排第25和26位。

保時捷成最佳汽車品牌

特斯拉於2018年開始生產和銷售Model 3時，多次傳出加州裝配廠的生產問題，這些問題可能會損害Model 3初始版本的質量。不過《消費者報告》注意到特斯拉工廠的生產趨於穩定後，由去年中開始的Model 3質量有了改進，並提高了可靠性。

《消費者報告》讚賞Model 3帶來「激動人心的駕駛體驗」，令人印象深刻的操控性及快速精確的轉向，使它「感覺像跑車一樣」。Model 3與凌志RX及豐田Supra一起獲選為4.5萬至5.5萬美元類別的「首選汽車」。該報告的排名和推薦，基於對車主滿意度調查及費舍爾團隊在康涅狄格州的跑道進行測試的結果。今年的頂級汽車品牌為保時捷，現代Genesis及Subaru分別排名第二、三位。排名最低的3個品牌，分別為快意、三菱和Jeep。

上海廠房傳已全面復工

除了獲權威雜誌推薦，特斯拉也傳來其他好消息。內地傳媒稱，特斯拉的上海廠房在2月10日復工後，目前已全面恢復生產。特斯拉也陸續恢復國產Model 3的交付。特斯拉在內地的門店於2月17日起逐步恢復營業。此外，德國柏林勃蘭登堡行政法院推翻了一項禁令，為特斯拉在德國建超級工廠掃除障礙。原先的禁令叫停了特斯拉在柏林郊區為歐洲首家工廠的選址清理林木，為工廠地盤進行前期工程。今次裁决是最終决定，不能上訴。若建廠被推遲，特斯拉將難以實現2021年夏季前開始在該廠生產電動車的進度。特斯拉行政總裁馬斯克在2月14日情人節當日，購入了總值1000萬美元的特斯拉新股，目前他擁有18.5%的特斯拉股票。

（綜合報道）

[國際金融]