麗展擬私有化麗豐控股

每股作價8.99元 折讓7.6%

目前麗新發展透過子公司Transtrend及豐德麗，合共持有麗豐51%股權，而是次要約人Holy Unicorn Limited是麗新發展另一全資附屬公司，即一旦交易完成，豐德麗不再持有麗豐。交易尚需麗新發展、麗新製衣及豐德麗的獨立股東批准。

要約價較昨日收市價折讓7.6%，較每股麗豐股份的資產淨值折讓約81.41%。交易一旦完成，麗新發展可能提出強制收購及撤銷麗豐股份之上市地位。

麗豐的物業業務日後將直接併入麗新發展，豐德麗將定位為單一經營戲院、媒體及娛樂之營運商。然而集團估計，豐德麗將從是次交易，錄得未經審核除稅前虧損約80億元。

目前，豐德麗旗下主營的娛樂事業包括擁有藝人團隊及製作電影與電視節目的寰亞傳媒（8075），另有經營MCL戲院的寰亞洲立。但由於豐德麗同時持有麗豐，故兼營麗豐在上海、廣州等多項物業。