陳廷驊前妻楊福娥逝世終年92歲

楊福娥08年掀爭產序幕

本港多年來發生不少富豪爭產案，當中南豐陳廷驊家族的爭產案已歷時逾10年。在2008年11月，當時仍是陳廷驊妻子的楊福娥根據《精神健康條例》向高院申請宣布陳廷驊為「精神上無行為能力的人」，掀起了這齣豪門爭產的序幕。

楊福娥其後在2008至2010年間更申請離婚、指控陳廷驊曾經作出「不合理行為」等，及後於2010年更演變成楊福娥控告次女陳慧慧，指陳慧慧在2005至2008年期間曾向父親陳廷驊作出失實陳述及不當影響，導致財產轉移。

僅得小學程度的楊福娥最終在2016年獲得法官裁定勝訴，並下令撤銷原有的分產安排，裁定家族財產應均分三等分予楊福娥及兩女，即長女陳慧芳及陳慧慧。楊可於14天內選擇要陳慧慧交還83億至87億元的財產，或要女兒交代這12年來該差額帳目並向女兒追討得益。

雖然法庭頒下裁決，惟爭產事件仍未落幕，陳慧慧於2017年就有關命令申請上訴，要求暫緩執行及撤銷該命令，被原訟庭駁回，其後再向上訴庭申請上訴許可，亦遭駁回。同為2017年，陳慧慧又在準備上訴文件期間，發現楊福娥曾簽下一份涉及150億元送贈契約予姐姐陳慧芳，向上訴庭提出楊福娥無資格就已送出資產興訟索償等。

直至今年1月，原訟法庭公布駁回陳慧慧取消訴訟申請，繼續由上訴庭審理其上訴。不過爭產之路未走完，楊福娥於周二已因病離世，終年92歲。