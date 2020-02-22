美高梅爭取放寬債務契約 指銀行初步態度支持 彭博：涉資97.5億

根據美高梅中國的中期年報，集團為其中一項循環貸款提供財務承諾，利息覆蓋比率不少於2.5倍。澳門賭場前日（20日）已重開，但水靜鵝飛，昨日濠賭股股價全線下跌，部分更跌逾3%（見表）。

明報記者 葉子晴

集團中期年報列明，其中一項「循環信貸融通」最後到期日為2024年5月15日，最新一份補充協議自去年8月14日起生效。相關貸款將按浮動年利率計息，以本港銀行同業拆息加利差（介乎1.625厘至2.75厘之間）計算，並將按集團槓桿比率釐定。

循環融資條款列明利息覆蓋率不少於2.5倍

另一方面，集團須維持遵守最高槓桿比率不得超過4.5倍，最低利息覆蓋比率則不少於2.5倍。截至去年6月底止，美高梅中國扣除債項融資成本後的借款共有169.2億元，淨負債135.05億元，資本總額達233.76億元，資本負債比率為57.8%；期內集團現金流錄得34.16億元（見表）。

另外，金沙中國（1928）昨日公布初步全年業績。截至去年12月底止，集團全年錄得純利20.33億美元（約158.3億港元），按年增加8.4%；每股盈利25.14美仙，全年派息每股1.99港元。期內經調整物業EBITDA增加3.7%至31.9億美元（約248.4億港元），其中來自澳門百利宮的EBITDA收益按年增幅達31.7%；淨收益為88.08億美元（約685.9億港元），按年增1.7%。

金沙未來2年續增加投資

集團提到，雖然業務受新型冠狀病毒爆發影響，但認為隨着亞洲經濟發展，並對旅遊及娛樂的需求持續增加，集團將會有強勁的增長前景，對日後發展依然充滿信心。

集團續指出，未來2年將增加投資，擴展於路氹的酒店房間、零售及娛樂產品，令總投資增加至超過150億美元，包括於澳門倫敦人增設約600間新豪華套房及四季名薈。此外，集團正將金沙城中心擴建並翻新成「澳門倫敦人」的一部分，以提供額外的會展獎勵旅遊、零售及娛樂產品為特色，有助加強澳門的吸引力。