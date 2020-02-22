保監准遙距銷售扣稅孖寶 延長冷靜期

【明報專訊】疫情蔓延，保險界出招抗疫。保監局昨日公布，對於銷售合資格延期年金保單及自願醫保兩類產品的保險公司及中介，可允許其遙距銷售，中介與客戶毋須面談。保監局續指出，此部分豁免屬第一階段措施，下一階段將會繼續與業界對話，討論允許其他保險產品加入遙距購買的可能。現有措施由昨日生效，至今年3月31日結束。
保監局公告顯示，以往中介銷售產品時，需要對客戶作出財務需要分析，才可給出建議。現時保監對兩類產品作出豁免財務分析，同時亦要求保險公司及中介人在銷售產品時，要清晰披露產品重要資料，以及將有關保單冷靜期由一般的21日，延長至不少於30日。保監局表示，延長保單冷靜期，是為郵遞保單給予充足時間，亦可幫助投保人有需要時尋求專業意見；而重要披露方面，則包括對客戶負擔能力警告、流動性風險等。
保監局同時表示，正與業界合作，為公眾提供合適紓困措施。現時部分公司為特定投保人推出的紓困措施，包括延長保費寬限期至最長180天、放寬住院保障限制、簡化及加快索償處理程序及提供額外住院現金保障等。
研延保費寬限期至最長180天
昨日隨即有業界跟隨保監局措施，推出遙距保單服務。保誠公布，對合資格延期年金保單及自願醫保計劃，昨日起可透過電話、網上平台及郵寄方式投保，投保過程將有理財顧問支援，為客戶解釋各類條款。