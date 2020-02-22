保監准遙距銷售扣稅孖寶 延長冷靜期

保監局公告顯示，以往中介銷售產品時，需要對客戶作出財務需要分析，才可給出建議。現時保監對兩類產品作出豁免財務分析，同時亦要求保險公司及中介人在銷售產品時，要清晰披露產品重要資料，以及將有關保單冷靜期由一般的21日，延長至不少於30日。保監局表示，延長保單冷靜期，是為郵遞保單給予充足時間，亦可幫助投保人有需要時尋求專業意見；而重要披露方面，則包括對客戶負擔能力警告、流動性風險等。

保監局同時表示，正與業界合作，為公眾提供合適紓困措施。現時部分公司為特定投保人推出的紓困措施，包括延長保費寬限期至最長180天、放寬住院保障限制、簡化及加快索償處理程序及提供額外住院現金保障等。

研延保費寬限期至最長180天

昨日隨即有業界跟隨保監局措施，推出遙距保單服務。保誠公布，對合資格延期年金保單及自願醫保計劃，昨日起可透過電話、網上平台及郵寄方式投保，投保過程將有理財顧問支援，為客戶解釋各類條款。