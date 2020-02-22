疫情打擊保險銷售 平保1月壽險保費收入跌13%

【明報專訊】中國個人保險主要經保險代理銷售，武漢肺炎疫情爆發，影響代理與客戶會面，嚴重打擊保險銷售，中國平安（2318）昨公布1月份原保費收入，壽險與健康險業務原保費收入打破過去數年上升趨勢，按年下降13.02%至1078.53億元（人民幣，下同）。新業務保費下跌13.77%至283.38億元，續保業務保費亦罕有下跌，倒退12.75%至795.16億元。首席保險業務執行官陸敏昨在業績會上表示，期望疫情結束後，業務可在下半年回到正常經營水平。
料疫情過後強力反彈
平保昨日績後平穩，股價微跌0.66%至91元。陸敏表示，疫情對個人保險代理渠道在今年首季的影響較大，雖然保險簽約、理賠等可在網上進行，但不代表業務沒有受影響。董事長兼首席執行官馬明哲則指出，即使可以在網上銷售壽險，但收入始終不及面對面銷售，上半年保險收入肯定會受到影響。去年新業務價值比2018年進一步放緩，首席財務執行官兼總精算師姚波指，目前壽險的銷售渠道和產品仍在改革，料明年可以體現改革效果，恢復健康穩健增長。
總經理兼聯席首席執行官謝永林表示，從過去SARS經驗，疫情過後消費、貸款需求反彈力度強勁，醫療、人壽保險的需求亦會有爆發性增長。至於有關武漢肺炎的索賠，他指目前處理了30多宗，但目前疫情尚未完結，估計整體賠付金額並不大，整體為數千萬元人民幣。
科技業務利潤倒退 2016年後首次
集團科技業務利潤自2016年以來首見倒退，聯席首席執行官陳心穎表示，科技業務的發展階段先是增加有價值的流量，到收入增長，然後才是利潤增長，因此他們比利潤更重視收入的增長。至於陸金所何時上市，則視乎公司的業務發展、財務狀况和市場情况適時向市場披露。