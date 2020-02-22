疫情打擊保險銷售 平保1月壽險保費收入跌13%

料疫情過後強力反彈

平保昨日績後平穩，股價微跌0.66%至91元。陸敏表示，疫情對個人保險代理渠道在今年首季的影響較大，雖然保險簽約、理賠等可在網上進行，但不代表業務沒有受影響。董事長兼首席執行官馬明哲則指出，即使可以在網上銷售壽險，但收入始終不及面對面銷售，上半年保險收入肯定會受到影響。去年新業務價值比2018年進一步放緩，首席財務執行官兼總精算師姚波指，目前壽險的銷售渠道和產品仍在改革，料明年可以體現改革效果，恢復健康穩健增長。

總經理兼聯席首席執行官謝永林表示，從過去SARS經驗，疫情過後消費、貸款需求反彈力度強勁，醫療、人壽保險的需求亦會有爆發性增長。至於有關武漢肺炎的索賠，他指目前處理了30多宗，但目前疫情尚未完結，估計整體賠付金額並不大，整體為數千萬元人民幣。

科技業務利潤倒退 2016年後首次

集團科技業務利潤自2016年以來首見倒退，聯席首席執行官陳心穎表示，科技業務的發展階段先是增加有價值的流量，到收入增長，然後才是利潤增長，因此他們比利潤更重視收入的增長。至於陸金所何時上市，則視乎公司的業務發展、財務狀况和市場情况適時向市場披露。